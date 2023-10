New residence Stonehenge close to Dubai Marina and places of interest, Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €31,08M

1 181–1 761 m² 3

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Serenia Living – nowy luksusowy projekt mieszkaniowy jednego z wiodących deweloperów firmy Palma Holding w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie się składać z 4 markowych budynków o niskim wzroście, zlokalizowanych w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Dubaju Palm Jumeirah. Nieruchomość kompleksu reprezentowana jest przez ekskluzywną kolekcję apartamentów premium z 1 – 3 sypialniami i półpiętrowymi penthouse'ami z 3 lub 4 sypialniami. W sumie w kompleksie powstanie 20 rezydencji. Projekt Serenia Living jest pomyślany jako przytulna, zamknięta społeczność, która gwarantuje mieszkańcom prywatność i nienaganne luksusowe udogodnienia. Wnętrze rezydencji zostanie wykonane w powściągliwym nowoczesnym stylu, przy użyciu wysokiej jakości włoskich mebli znanych marek, takich jak Minotti, Poliform, B&B ITALIA i FLEXFORM. Wszystkie apartamenty obejmują przestronne kuchnie z pierwszorzędnym włoskim sprzętem Dada, Gaggenau i Bulthaup, a także luksusowe łazienki z eleganckimi wykończeniami Salvatori, Gessi i Antoniolupi. Serenia Living będzie miała do dyspozycji dużą ilość rozrywki i udogodnień, w tym dostęp do prywatnej plaży lub usług kierowców Rolls-Royce. Lokalizacja: Społeczność Serenia Living znajduje się w zachodniej części Palm Jumeirah, obok luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu Atlantis The Palm. Budynki zostaną zbudowane przy malowniczej promenadzie Palm Jumeirah Walk, w otoczeniu licznych sklepów, restauracji i atrakcji turystycznych. Do Serenia Living można dostać się zarówno prywatnym samochodem, jak i komunikacją miejską. Stacja kolejowa Atlantis Aquaventure znajduje się 15 minut spacerem od kompleksu. Przez 10 – 20 minut jazdy samochodem można dotrzeć do miejsc takich jak: - Dubai Marina; - Emaar Beachfront; - Śródmieście Dubaju; - Business Bay. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się 25 minut jazdy od budynku. Serenia Living będzie dysponować szeroką gamą udogodnień. Przy 10 – 15 minut jazdy samochodem są: - supermarket Cherry Express Minimart; - Przedszkola żłobka Redwood Montessori i żłobka Palm Jumeirah Blossom; - szkoły iCademy na Bliskim Wschodzie i Lotus Educational Institute FZ-LLC; - centra handlowe Atlantis Mall, Nakheel Mall i Golden Mile Galleria; - wiele kawiarni, barów i restauracji kuchni francuskiej, azjatyckiej, śródziemnomorskiej, wschodniej i amerykańskiej, w tym Seafire Steakhouse, The Edge, Villamore, Sola Jazz Lounge itp.; - Palm Jumeirah Boardwalk Park; - kort tenisowy The Atlantis Tennis Academy; - obszar turystyczny Palm Beach; - Kompleks fontannowy ze ścieżkami spacerowymi i krajobrazową promenadą Fontanny Palmowej. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!