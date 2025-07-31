  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku orchid towers

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$158,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
ID: 33892
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Nowy start! Apartamenty w Dubaju (Arjan) od 158,000 dolarów. 40 / 60 rat. Ramadan: 0% podatku

Gorąca oferta: Nowy projekt boutique w ARJAN (Dubaj)
Cena: od 158,000 dolarów (studio, 1BR, 2BR)
Specjalna oferta dla Ramadan: 4% podatku gruntowego (DLD) - na konto dewelopera!

Dlaczego ARJAN?

Dubai Science Park jest doskonałą równowagą między ceną, jakością życia i atrakcyjnością inwestycyjną. Nie ma szalonych wysokości i wiecznych korków, ale jest wszystko na wygodne życie i wysokie zapotrzebowanie na czynsz.

Lokalizacja:

  • 15- 20 minut do Dubaju Marina i Palm Jumeirah

  • 5- 10 minut do centrum handlowego Emirates, Autodrom, Circle Mall

  • W pobliżu głównych autostrad (UM Suqeim St, Hessa St)

  • Wszystko w odległości spaceru: supermarkety, szkoły, kliniki, parki

Projekt

Boutique kompleks - wieże o niskim wzniesieniu (tylko 8 pięter), komora atmosfera, bez zatorów.

/

  • 25 + nowoczesne udogodnienia

  • Zielona koncepcja - wiele roślin, obszary rekreacyjne

  • Poole, fitness, place zabaw, salony

Formaty:

  • Studio

  • 1 sypialnia (1BR)

  • 2 sypialnie (2BR)

DOKUMENTY INWESTYCYJNE

  1. Stabilny popyt na wynajem - Arjan jest popularny wśród młodych profesjonalistów i rodzin

  2. Rosnące ceny - obszar jest aktywnie zbudowany z wysokiej jakości projektów

  3. Niski próg wejścia - od 158,000 dolarów

  4. 40 / 60 raty - tylko 40% przed dostawą, reszta po

Warunki zakupu (bardzo opłacalne!)

Wartość parametru Od 158 000 dolarów EOI (rezerwacja) 10,000 AED (~ 2,700 dolarów) Opóźnienie 40 / 60 (40% przed dostawą, 60% po) Dostawa projektu Q4 2028 Podatek od gruntów (DLD) 4% za spowodowanie śmierci (Ramadan!)

Podsumowując: zaoszczędzisz 6,320 dolarów na podatku (przy zakupie studia za 158k dolarów).

Teraz jest początek sprzedaży - weź EOI (EARLY BIRD)

Projekt nie został jeszcze sprzedany - trwa etap sprzedaży zamkniętej dla pierwszych inwestorów.

Co ci to daje?

  • Wprowadź projekt przed oficjalnym uruchomieniem

  • Wybierz najlepszą jednostkę (piętro, widok, układ)

  • Ustaw minimalną cenę początkową

  • Warunki wyłączności (parking, promo)

Rezerwacja jest tylko 10.000 AED (2.700 dolarów) i Twoja partia jest zabezpieczona.

Co proponujemy?

  • Pełne wsparcie prawne transakcji

  • Pomoc w otwarciu rachunku w ZEA (w razie potrzeby)

  • Doradztwo hipoteczne (do 80% dla rezydentów / nierezydentów)

  • Zarządzanie leasingiem po dostawie (w razie potrzeby)

Napisz do czatu - wyślę:

  • Prezentacja projektu i wycieczka 3D

  • Planowanie i cennik

  • Indywidualne wyliczenie raty

  • Pomoc w rezerwacji online

Cena: od 158,000 dolarów
Lokalizacja: Dubaj, Arjan, Dubaj Science Park
Dostawa: Q4 2028
Instalacje: 40 / 60
Ramadan: 4% DLD na koszt dewelopera

# Dubai # Arjan # PropertyInDubai # Investment # Instalment40n60 # Ramadan # New Launch # 1BR # 2BR # DubaiReal Estate # EarlyBird

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

