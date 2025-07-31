Mieszkanie w nowym budynku orchid towers

Nowy start! Apartamenty w Dubaju (Arjan) od 158,000 dolarów. 40 / 60 rat. Ramadan: 0% podatku

Gorąca oferta: Nowy projekt boutique w ARJAN (Dubaj)

Cena: od 158,000 dolarów (studio, 1BR, 2BR)

Specjalna oferta dla Ramadan: 4% podatku gruntowego (DLD) - na konto dewelopera!

Dlaczego ARJAN?

Dubai Science Park jest doskonałą równowagą między ceną, jakością życia i atrakcyjnością inwestycyjną. Nie ma szalonych wysokości i wiecznych korków, ale jest wszystko na wygodne życie i wysokie zapotrzebowanie na czynsz.

Lokalizacja:

15- 20 minut do Dubaju Marina i Palm Jumeirah

5- 10 minut do centrum handlowego Emirates, Autodrom, Circle Mall

W pobliżu głównych autostrad (UM Suqeim St, Hessa St)

Wszystko w odległości spaceru: supermarkety, szkoły, kliniki, parki

Projekt

Boutique kompleks - wieże o niskim wzniesieniu (tylko 8 pięter), komora atmosfera, bez zatorów.

/

25 + nowoczesne udogodnienia

Zielona koncepcja - wiele roślin, obszary rekreacyjne

Poole, fitness, place zabaw, salony

Formaty:

Studio

1 sypialnia (1BR)

2 sypialnie (2BR)

DOKUMENTY INWESTYCYJNE

Stabilny popyt na wynajem - Arjan jest popularny wśród młodych profesjonalistów i rodzin Rosnące ceny - obszar jest aktywnie zbudowany z wysokiej jakości projektów Niski próg wejścia - od 158,000 dolarów 40 / 60 raty - tylko 40% przed dostawą, reszta po

Warunki zakupu (bardzo opłacalne!)

Wartość parametru Od 158 000 dolarów EOI (rezerwacja) 10,000 AED (~ 2,700 dolarów) Opóźnienie 40 / 60 (40% przed dostawą, 60% po) Dostawa projektu Q4 2028 Podatek od gruntów (DLD) 4% za spowodowanie śmierci (Ramadan!)

Podsumowując: zaoszczędzisz 6,320 dolarów na podatku (przy zakupie studia za 158k dolarów).

Teraz jest początek sprzedaży - weź EOI (EARLY BIRD)

Projekt nie został jeszcze sprzedany - trwa etap sprzedaży zamkniętej dla pierwszych inwestorów.

Co ci to daje?

Wprowadź projekt przed oficjalnym uruchomieniem

Wybierz najlepszą jednostkę (piętro, widok, układ)

Ustaw minimalną cenę początkową

Warunki wyłączności (parking, promo)

Rezerwacja jest tylko 10.000 AED (2.700 dolarów) i Twoja partia jest zabezpieczona.

Co proponujemy?

Pełne wsparcie prawne transakcji

Pomoc w otwarciu rachunku w ZEA (w razie potrzeby)

Doradztwo hipoteczne (do 80% dla rezydentów / nierezydentów)

Zarządzanie leasingiem po dostawie (w razie potrzeby)

Napisz do czatu - wyślę:

Prezentacja projektu i wycieczka 3D

Planowanie i cennik

Indywidualne wyliczenie raty

Pomoc w rezerwacji online

Cena: od 158,000 dolarów

Lokalizacja: Dubaj, Arjan, Dubaj Science Park

Dostawa: Q4 2028

Instalacje: 40 / 60

Ramadan: 4% DLD na koszt dewelopera

