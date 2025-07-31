  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$460,177
18
ID: 33350
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Tonino Lamborghini Rezydencje: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah

Tonino Lamborghini Residences is a premium, branded complex from developer BNW Developments on Al Marjan Island in the Emirate of Ras Al Khaimah. Projekt uosabia koncepcję luksusowego stylu życia i obiecuje wysoki zwrot z inwestycji.

Główne cechy projektu

  • Cena: od 1,69 mln do 46,41 mln AED
  • Powierzchnia: od 37,7 m ² do 842,6 m ²
  • Marka: Tonino Lamborghini (międzynarodowa marka premium)
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah

Rodzaje domów:

  • Studio
  • 1-3 Sypialnia Apartamenty
  • Penthouses
  • Wille i rezydencje

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2028

70 / 30 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Brak płatności odsetek: do 4 kwietnia 2028 r.

  • 10% - w przypadku rezerwacji
  • 60% - podczas budowy
  • 30% - po zakończeniu

Forma płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Akceptujemy gotówkę w Rosji - ruble, euro, dolary

Koncepcja architektoniczna
Projekt kompleksu inspiruje nadmorski krajobraz:

  • gładkie linie i tarasy kaskadowe
  • ogrody nieba
  • glazury panoramiczne
  • przemyślany apartament orientacja dla maksymalnej widok na morze i prywatności

Infrastruktura i udogodnienia
Uzasadnienie Kompleks oferuje pełen zakres usług dla komfortowego stylu życia:

  • Baseny dla dorosłych i dzieci
  • Bezpośredni dostęp do plaży
  • Centrum SPA
  • Siłownie wewnętrzne i zewnętrzne strefy fitness
  • Obszar Crossfit
  • Kino i klub
  • Biblioteka i przestrzeń współpracy
  • Sale konferencyjne
  • Place zabaw dla dzieci (wewnątrz i na zewnątrz)
  • Grill i obszary piknikowe
  • Restauracje, kawiarnie i sklepy
  • Pejzaże dla pieszych
  • Parking kryty
  • System inteligentnego domu
  • 24-godzinna ochrona i nadzór wideo

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
