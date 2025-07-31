Kompleks mieszkalny Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Tonino Lamborghini Rezydencje: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah
Tonino Lamborghini Residences is a premium, branded complex from developer BNW Developments on Al Marjan Island in the Emirate of Ras Al Khaimah. Projekt uosabia koncepcję luksusowego stylu życia i obiecuje wysoki zwrot z inwestycji.
Główne cechy projektu
Rodzaje domów:
Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2028
70 / 30 Plan płatności:
Wpłata: 20%
Brak płatności odsetek: do 4 kwietnia 2028 r.
Forma płatności:
Koncepcja architektoniczna
Projekt kompleksu inspiruje nadmorski krajobraz:
Infrastruktura i udogodnienia
Uzasadnienie Kompleks oferuje pełen zakres usług dla komfortowego stylu życia: