  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Kompleks mieszkalny Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$449,285
13
ID: 33346
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

O kompleksie

AquaArc: Premium Living on Al Marjan Island

Aqua Arc to luksusowy rozwój mieszkalny na wyspie Al Marjan (Ras Al Khaimah), oferujący w pełni urządzone apartamenty z ekskluzywnymi udogodnieniami i prywatnym dostępem do plaży. Projekt łączy malownicze widoki na wybrzeże, wysoki poziom komfortu i atrakcyjność inwestycyjna.

Główne cechy projektu

  • Cena: od 1,65 mln do 5,94 mln
  • Powierzchnia: od 46,9 m2 do 233,4 m2
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah

Rodzaje domów:

  • Studio
  • 1-3 Sypialnia Apartamenty
  • Miasta

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q2 2027

50 / 50 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q2 2027

  • 10% przy rezerwacji
  • 40% podczas budowy
  • 50% po zakończeniu budowy

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Akceptowane środki pieniężne Rosyjski: Ruble rosyjskie, Euro, Dolary

Infrastruktura i udogodnienia
Aqua Mieszkańcy łuku mają dostęp do:

  • lobby dwupoziomowe
  • prywatne baseny na tarasach apartamentów
  • spa
  • pula nieskończoności
  • sala gimnastyczna
  • sauna
  • plac zabaw dla dzieci
  • inne udogodnienia premium kompleksu

Lokalizacja i transport Dostępność
Kompleks jest dogodnie położony dla kluczowych atrakcji:

  • 5 minut do Wynn Casino
  • 4 minuty do centrum handlowego Al Hamra
  • 5 minut do międzynarodowego lotniska Ras Al Khaimah
  • 20 minut do szkoły GEMS Westminster
  • 1 godzina do międzynarodowego lotniska w Dubaju (DXB)

Dlaczego wybrałeś Aqua Arc?

  • Wykluczenie: apartamenty z prywatnymi basenami i prywatnym dostępem do plaży.
  • Produkt gotowy: w pełni umeblowany - gotowy do przeniesienia lub wynajęcia natychmiast po zakończeniu. Odwołanie inwestycyjne: Prestiżowa lokalizacja na wyspie Al Marjan gwarantuje wzrost wartości.
  • Rozwinięta infrastruktura: spa, centrum fitness, tereny dla dzieci i inne udogodnienia w kompleksie.
  • Wygodne logistyka: bliskość lotnisk i centrów handlowych.
  • Estetyka i komfort: malownicze krajobrazy przybrzeżne i najwyższej jakości konstrukcja.

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
