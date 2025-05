Kompleks mieszkalny New Baltimore Residence with a swimming pool and sports grounds, Town Square, Dubai, UAE

Baltimore jest projektem mieszkaniowym, który stanie się nie tylko miejscem do życia, ale prawdziwym źródłem inspiracji i przytulności. Projekt ten idealnie łączy w sobie wszystko, co niezbędne do komfortowego i aktywnego życia w nowoczesnym mieście. Położony w prestiżowej i malowniczej okolicy, otwiera niewiarygodne możliwości rekreacji, pracy i komunikacji z przyjaciółmi i rodziną.

Wszystkie szczegóły są przemyślane hee dla wygody i czasu wolnego, od przestronnych i świetlnych pokoi z dużymi oknami do stylowych i funkcjonalnych kuchni, które pozwolą cieszyć się każdą chwilą w domu. Przestronne i wygodne sypialnie, wykonane z materiałów wysokiej jakości, zapewni prawdziwy relaks i przytulność.

Dla tych, którzy lubią aktywny styl życia, są nowoczesne udogodnienia. Kompleks obejmuje centrum fitness, gdzie można zachować dopasowanie i przejść do sportu w każdej chwili. Koszykówka i boiska piłkarskie, idealne dla rozrywki sportowej z przyjaciółmi na zewnątrz, czekają na Ciebie. Istnieją również jogging i tory rowerowe, park dla zwierząt.

Unikalna atmosfera obszaru stworzy idealne warunki dla tych, którzy szukają nie tylko zakwaterowania, ale miejsca na odpowiedni odpoczynek.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

boisko do koszykówki

jogging i ścieżki rowerowe

plac zabaw dla dzieci

boisko do piłki nożnej

korty tenisowe i wiosłowe

park dla zwierząt domowych

klub fitness

grill

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności 50 / 50.

Cechy mieszkania

Bez mebli, tylko z urządzeniami

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja na Placu Miasta sprawia, że kompleks jest idealnym wyborem. Obszary oferuje wiele udogodnień, które sprawiają, że życie wygodne i zróżnicowane. Skate Park jest idealnym miejscem dla młodych ludzi i wszystkich, którzy chcą zachować kondycję. Fani aktywności mogą tu jeździć na deskorolce, skuterze i wrotkach. Supermarkety, kawiarnie i restauracje znajdują się w odległości spaceru, pozwalając na zakupy i cieszyć się pyszne jedzenie łatwo i szybko. W okolicy znajduje się park dla zwierząt kosmicznych. Jest to bezpieczne i dobrze utrzymane miejsce, gdzie zwierzęta mogą biegać, grać i komunikować się z innymi psami. Regularne wydarzenia i partie promują wzmacnianie relacji między mieszkańcami i tworzą poczucie wspólnoty.