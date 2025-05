Kompleks mieszkalny New complex of apartments with private swimming pools Samana Resorts 2, Dubai Production city, Dubai, UAE

Samana Resorts 2 to unikalny projekt mieszkalny, położony w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Dubai Production City. Istnieją studia i apartamenty z 1-2 sypialniami, przemyślane do ostatniego szczegółu, aby stworzyć przytulność i komfort. Częściowe wyposażenie łączy gotowość do życia i możliwość dekoracji wnętrza do smaku. Przestronne apartamenty z oknami podłogowymi są pełne światła słonecznego. A dla tych, którzy lubią prywatność, są rezydencje z prywatnych basenów, idealne do relaksu.

Mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i harmonią, chłodząc się przy basenie nieskończoności, spacerując w zielonych ogrodach, lub relaksując się w przytulnych miejscach. Dla aktywnego stylu życia, istnieją nowoczesne centra fitness, ścieżki joggingu wśród malowniczych krajobrazów, sauna i centrum spa. Kino na świeżym powietrzu będzie ulubionym miejscem na rodzinne wieczory i spotkania z przyjaciółmi. Istnieje również bezpieczne plac zabaw dla dzieci. Przestronne miejsce do grillowania będzie idealne dla imprez i spotkań na zewnątrz. Usługa konsjerża na okrągło zapewnia maksymalny komfort i gotowość do pomocy w każdych wyzwaniach.

Ułatwienia:

prywatny basen w każdym apartamencie

Usługi konsjerża 24 / 7

dużo zieleni

duży taras przy basenie i jacuzzi

kino zewnętrzne

plac zabaw dla dzieci

centrum fitness

grill

Basen dla dzieci

łaźnia parowa i sauna

tor biegania

Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.

Plan płatności: 70 / 30 (przez 5 lat po przekazaniu, 0,5% miesięcznie).

Cechy mieszkania

Półprodukty umeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja w pobliżu Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubaj Production Miasto oferuje połączenie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Można łatwo dostać się do wszystkich głównych zabytków miasta stąd.