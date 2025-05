Kompleks mieszkalny Luxury penthouses in a prestigious beachfront complex, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Anantara Palm Penthouses to wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w sercu jednego z najbardziej ikonicznych kurortów na świecie, Palm Jumeirah w Dubaju. Zainspirowany azjatyckimi tradycjami projekt łączy luksusowe i nowoczesne trendy w architekturze, oferując penthouses z unikalnym panoramicznym widokiem na krystalicznie czyste laguny, Zatokę Arabską i majestatyczne drapacze chmur Dubaju. Te rezydencje to nie tylko miejsce do życia, ale przestrzeń do doświadczania atmosfery ekskluzywności, komfortu i wyrafinowanego stylu.

Każdy apartament w Anantara Palm posiada przemyślany układ, z naciskiem na maksymalne naturalne światło i przestrzeń. Okna podłogowe wypełniają przestrzeń światłem i otwierają hipnotyzujące widoki, tworząc idealne środowisko do relaksu i cieszenia się każdą chwilą. Projektowanie wnętrz łączy elementy azjatyckiego wzornictwa, tworząc atmosferę harmonii i spokoju, gdzie każdy szczegół jest wykonany z miłości do tradycji i jakości. Tutaj znajdą Państwo luksusowe łazienki, przestronne sypialnie i rozległe tarasy z widokiem na najbardziej malowniczą część Dubaju.

Projekt jest nie tylko symbolem luksusowych mieszkań, ale oferuje również wyjątkową obsługę i infrastrukturę na poziomie pięciogwiazdkowym. Mieszkańcy będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień kurortu Anantara, w tym baseny z widokiem na morze, centrum fitness, restauracja premium, a także nierywalizowany poziom usług.

Laguny z krystalicznie czystą wodą

Panoramiczne okna i maksymalne światło naturalne

Basen z widokiem

Pierwsza linia do morza

Wyposażenie i wyposażenie w domu