Kompleks mieszkalny Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE

SAMANA Ocean Pearl 2 to unikalny projekt zlokalizowany na Wyspach Dubaju. Wyobraźcie sobie poranek, kiedy pierwsze promienie słońca odbijają się na niekończącej się powierzchni lazur, a lekka morska bryza wypełnia wasz dom świeżością. Wnętrza łączą wyrafinowany styl i nowoczesną technologię. Przestronne apartamenty z przemyślanymi układami wyposażone są w wysokiej jakości wykończenia, miękkie neutralne odcienie i okna panoramiczne, które oferują zapierające dech w piersiach widoki na ocean. Kuchnie są wyposażone w blaty z hiszpańskiej marki. Drzwi z ogromnymi wkładkami europejskimi i eleganckie oprawy z Devon & Devon podkreślają wyrafinowanie każdej rezydencji. Apartamenty z 1- 4 sypialniami są dostępne na zakup.

Luksusowy basen nieskończoność z panoramicznym widokiem na ocean, ekskluzywne baseny prywatne w niektórych apartamentach, nowoczesne centrum fitness z premium sprzęt Technosiłowni, jak również obszary rekreacyjne, place zabaw i luksusowe salony czekają na Ciebie.

Ci, którzy cieszą się aktywny styl życia docenią bliskość elitarnych klubów golfowych z przepięknym widokiem na Zatokę Perską. Plaże, prestiżowe restauracje, galerie handlowe i atrakcje kulturalne, w tym Dubai Heritage Village, są zaledwie kilka minut od hotelu.

Dzięki dogodnej lokalizacji projektu można dotrzeć do wiodących centrów biznesowych, kompleksów handlowych i atrakcji kulturalnych miasta w zaledwie kilka minut. To nie tylko miejsce do życia - to inwestycja w prestiż, komfort i wysoką rentowność.

Dodatkowe możliwości

Instalacje: 40 / 60

20% - przy rezerwacji

10% - jeden rok od daty rezerwacji

10% - dwa lata od daty rezerwacji

60% - płatności miesięczne po zakończeniu projektu w wysokości 2% przez 30 miesięcy

Pula nieskończoności

Prywatne baseny w apartamentach

Rezydencje z widokiem na ocean

Nowoczesne centrum fitness z wyposażeniem z Techsiłowni

Place zabaw dla dzieci

Lounge areas

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt położony w samym sercu Dubaju oferuje swoim mieszkańcom unikalne połączenie prywatności i dynamiki miejskiej. Wygodne skrzyżowania drogowe i bliskość głównych autostrad pozwalają dotrzeć do ulubionych miejsc w mieście: