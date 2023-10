Apartments with private swimming pools, in a residential complex Samana Waves II with wellness centre, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €225,886

48 m² 1

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Kiara to nowy wieżowiec mieszkalny premium położony wśród bujnej zieleni uroczych wzgórz nowej dzielnicy Damac Hills w Dubaju, obok pola golfowego międzynarodowego klubu golfowego Trump International Dubai, Damac Hills Center i Jebel Ali School. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się cała niezbędna infrastruktura: sklepy, kawiarnie, restauracje, banki i wiele innych. Bardzo wygodne zakwaterowanie w czworoboku ulic Hessy, szejka Zayeda Bin Hamdana oraz dróg El Kudra i Emireits pozwala szybko dostać się na plaże, centrum biznesowe, inne obszary, lotniska w Dubaju i innych emiratów. Kiara składa się z wieżowców, w tym luksusowych apartamentów: studio, apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami o powierzchni od 37 do 181 metrów kwadratowych. m, z przepięknym widokiem na pole golfowe, ogrody i parki Damac Hills. Wszystkie apartamenty mają wygodne układy, panoramiczne okna oraz przestronne balkony i tarasy, sprzedawane wykończone, z dekoracją i meblami. Kiara oferuje swoim najemcom piękne tereny zielone, baseny dla dorosłych i dzieci, światowej klasy obiekty sportowe i zdrowotne, restauracje i kawiarnie, sklepy, bezprzewodowy dostęp do Internetu i telewizję satelitarną, place zabaw, miejsca do grillowania, miejsca parkingowe, ochrona itp. Złożona infrastruktura: - Dobrze utrzymany obszar z projektowaniem krajobrazu; - Nowoczesne windy; - Lobby, recepcja, usługi konsjerża; - basen; - klub odnowy biologicznej; - siłownia; - sauna i łaźnia turecka; - restauracje i kawiarnie; - punkty handlowe; - plac zabaw; - Parking; - Bezpieczeństwo i nadzór wideo. Lokalizacja: - Blisko przystanków autobusowych; - Blisko centrów handlowych; - Blisko szkoły; - Blisko przedszkola; - Prestiżowy obszar; - W pobliżu pola golfowego. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!