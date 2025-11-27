Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Tairovska selisna gromada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Tairovska selisna gromada, Ukraina

Lymanka
270
293 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Lymanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 7/7
Oferuję proste 1st-pokojowe mieszkanie w JFK na wygodne * 7 piętro! Charakter mieszkania jes…
$34,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 14/16
24522. Sprzedam przestronne 1-pokojowe mieszkanie w ZhM Radużny. Znajduje się na środkowym p…
$43,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 10/17
23798 Sprzedaż 1-pokojowego mieszkania w nowym kompleksie oddanym do użytku na Tairova. Znaj…
$29,500
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/17
11399 One-room apartment for sale. Spacious loggia. Metal-plastic windows, armored front doo…
$32,527
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 18/19
29203 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w Zhemchuzhina 53 (sypialnia, kuchnia, garderoba) 42m, …
$58,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 7/13
№ 1803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We offer a 1 bedroom apartment on Tairov fo…
$26,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 8/18
22146 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym 5 Zhemchuzhina. Powierzchnia c…
$53,000
Mieszkanie 3 pokoi w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Lymanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/7
31295 Sprzedano przestronny 3-pokojowy apartament w kompleksie mieszkalnym Rosenthal. Całkow…
$36,000
Mieszkanie 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/22
28095. Trzy mieszkanie w 46 pererach z renowacją
$92,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/16
29721. Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w ZhM Radużny. Powierzchnia całkowita 43 mkw. Miesz…
$43,000
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 19/19
24312Mieszkanie jest odnowione, przebudowane na 2 oddzielne pokoje i przestronną kuchnię. Je…
$48,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/16
18907. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na ulicy Granitnej. Powierzchnia całkowita 40 mkw. Mie…
$49,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 4/19
31485 Przytulne 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Akvarel 2 jest na sprzedaż. P…
$26,500
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/16
21806 Oferuję do sprzedaży 1-pokojowe mieszkanie w nowym, wykończonym kompleksie mieszkalnym…
$28,500
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 19/19
29244. Urodzi 2-pokojowe mieszkanie na osiedlu 53 Zhemchuzhina. Znajduje się na środkowym pi…
$55,775
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 7/15
24986 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w Radużnym. Powierzchnia całkowita 45 mkw. Znajduje się…
$37,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 10/11
$49,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 15/19
$57,600
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 19/19
30630. Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym 58 Zhemchuzhina o łącznej …
$48,960
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 8/15
26690 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w nowym wynajętym domu na Tairova. Znajduje się na środ…
$52,800
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/19
26561 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym 53 Zhemchuzhina na Tairova. Po…
$77,000
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 10/15
22898 Na sprzedaż odnowione mieszkanie na osiedlu Lewitan. 2 windy, domofon, drzwi pancern…
$29,000
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 19/19
30784. Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na osiedlu 58 Zhemchuzhina. Powierzchnia całkowita…
$52,400
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 14/19
30634. Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym 49 Zhemchuzhina o łącznej …
$60,730
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 4/19
30292. Sprzedam jednopokojowe eleganckie mieszkanie na nowym osiedlu. W domu znajduje się p…
$26,500
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 19/19
30162. Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na osiedlu 57 Zhemchuzhina. Powierzchnia całkowita 60 …
$60,905
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/19
30357 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie przy ulicy Zhemchuzhina 49. Powierzchnia całkowita 65 …
$46,499
Mieszkanie 1 pokój w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Lymanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 5/7
21748. Na sprzedaż jednopokojowe mieszkanie na osiedlu Kalejdoskop. Nowy dom na Tairowej. Po…
$50,000
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 13/19
26975. Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w perłach LCD 53. Całkowita powierzchnia 69 m2, panor…
$88,500
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 11/19
25752 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym 53 Zhemchuzhina na Tairova. Po…
$77,000
