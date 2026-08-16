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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon podilski, Ukraina

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Podilśk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Podilśk, Ukraina
Powierzchnia 6 000 m²
10169. Oferujemy na sprzedaż przetwórstwo zbóż w. Podolsk Odessa region. Powierzchnia całkow…
$470,000
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Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w Bałta, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
Bałta, Ukraina
Powierzchnia 5 000 m²
10111. Oferujemy na sprzedaż działającą fabrykę odzieży w regionie Odessa. Kilka budynków o …
$620,000
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Nieruchomości komercyjne 14 593 m² w Borshchi, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 14 593 m²
Borshchi, Ukraina
Powierzchnia 14 593 m²
26039. Kompleks nieruchomości w pobliżu Podolsk, miasto. Borshchi, Odessa region. Obiekt poł…
$4,50M
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TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 w Borshchi, Ukraina
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borshchi, Ukraina
Powierzchnia 14 593 m²
Liczba kondygnacji 3
Park Przemysłowy R-33 1. Strategic Overview Park Przemysłowy R-33 to kontrolowany obsz…
$6,28M
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