  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Odesa Raion
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
6724
Lymanka
268
Czarnomorsk
4
Mieszkanie 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 6/9
Beautiful species 3-room apartment is located in the elite LCD Costa Fontana on the Montansk…
$277,777
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 25/25
48 Pearl expensive high -quality repair floor - 25 The total area is 48 m ² + 12 m …
$115,000
Mieszkanie 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
On sale an apartment with a copyright project in the residential complex Gagarin Plaza. R…
$170,000
Mieszkanie 4 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 4 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 141 m²
Piętro 11/18
A chic apartment for the family, stylish quality repairs, everything is very expensive, made…
$270,000
Mieszkanie 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 15/23
Three -room apartment, general pl. 141 m2. Kitchen -Stolovaya, 25 m2 Floor 15 of 23 Pla…
$350,000
Mieszkanie 2 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 13/20
Morze na wyciągnięcie ręki. g. Odessa Luksusowy dwupokojowy apartament z bezpośrednim wido…
$190,357
Typy nieruchomości w Odesa Raion.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Odesa Raion, Ukraina

Tanie
Luksusowe
