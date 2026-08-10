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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rejon berezowski, Ukraina

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1 obiekt total found
Dom w Berezówka, Ukraina
Dom
Berezówka, Ukraina
Powierzchnia 268 m²
33508. Dom na sprzeda? w centrum Berezovki. Całkowita powierzchnia domu wynosi 268 metrów kw…
$43,000
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Parametry nieruchomości w Rejon berezowski, Ukraina

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