Mieszkanie w nowym budynku Centric Istanbul

Centric Istanbul to jeden z najbardziej atrakcyjnych projektów inwestycyjnych w samym sercu Stambułu, położony przy tętniącej życiem Basin Express, jednej z najważniejszych arterii biznesowych i inwestycyjnych miasta. Projekt oferuje atrakcyjne widoki, a bliskość lotnisk oraz doskonała komunikacja sprawiają, że jest idealnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności zawodowej.
Centric Istanbul wyróżnia się przestronnymi apartamentami, nowoczesną architekturą, bogatą infrastrukturą rekreacyjną i sportową oraz wysokim standardem usług, które zapewniają mieszkańcom komfortowy i luksusowy styl życia.
Zalety projektu
Strategiczna lokalizacja przy tętniącej życiem ulicy Basin Express, jednym z najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.
Doskonała komunikacja: Blisko lotnisk oraz stacji Metrobus i metra.
Przestronne apartamenty o nowoczesnym designie, z oddzielnymi kuchniami i powierzchnią do 234 m².
Częściowy widok na Morze Marmara oraz przyszły Kanał Stambulski (Canal Istanbul).
Bogata infrastruktura rekreacyjna: Tereny zielone, basen, tradycyjny hamam oraz nowoczesne obiekty sportowe.
Bliskość centrów handlowych i luksusowych hoteli, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną projektu.
Projekt kwalifikujący się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.
Wysoki potencjał inwestycyjny: Prognozowany zwrot z inwestycji do 35% w ciągu dwóch lat.
Blisko uniwersytetów, szkół i szpitali, dzięki czemu projekt jest doskonałym wyborem dla rodzin.
Elastyczne warunki płatności z możliwością zakupu w wygodnych ratach.