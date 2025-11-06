Mieszkanie w nowym budynku Centric Istanbul

Centric Istanbul to jeden z najbardziej atrakcyjnych projektów inwestycyjnych w samym sercu Stambułu, położony przy tętniącej życiem Basin Express, jednej z najważniejszych arterii biznesowych i inwestycyjnych miasta. Projekt oferuje atrakcyjne widoki, a bliskość lotnisk oraz doskonała komunikacja sprawiają, że jest idealnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności zawodowej.

Centric Istanbul wyróżnia się przestronnymi apartamentami, nowoczesną architekturą, bogatą infrastrukturą rekreacyjną i sportową oraz wysokim standardem usług, które zapewniają mieszkańcom komfortowy i luksusowy styl życia.

Zalety projektu