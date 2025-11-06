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Mieszkanie w nowym budynku Centric Istanbul

, Turcja
od
$207,000
;
5
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ID: 39640
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.07.2026

Lokalizacja

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O kompleksie

Centric Istanbul to jeden z najbardziej atrakcyjnych projektów inwestycyjnych w samym sercu Stambułu, położony przy tętniącej życiem Basin Express, jednej z najważniejszych arterii biznesowych i inwestycyjnych miasta. Projekt oferuje atrakcyjne widoki, a bliskość lotnisk oraz doskonała komunikacja sprawiają, że jest idealnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności zawodowej.

Centric Istanbul wyróżnia się przestronnymi apartamentami, nowoczesną architekturą, bogatą infrastrukturą rekreacyjną i sportową oraz wysokim standardem usług, które zapewniają mieszkańcom komfortowy i luksusowy styl życia.

Zalety projektu

  • Strategiczna lokalizacja przy tętniącej życiem ulicy Basin Express, jednym z najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.

  • Doskonała komunikacja: Blisko lotnisk oraz stacji Metrobus i metra.

  • Przestronne apartamenty o nowoczesnym designie, z oddzielnymi kuchniami i powierzchnią do 234 m².

  • Częściowy widok na Morze Marmara oraz przyszły Kanał Stambulski (Canal Istanbul).

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna: Tereny zielone, basen, tradycyjny hamam oraz nowoczesne obiekty sportowe.

  • Bliskość centrów handlowych i luksusowych hoteli, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną projektu.

  • Projekt kwalifikujący się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Prognozowany zwrot z inwestycji do 35% w ciągu dwóch lat.

  • Blisko uniwersytetów, szkół i szpitali, dzięki czemu projekt jest doskonałym wyborem dla rodzin.

  • Elastyczne warunki płatności z możliwością zakupu w wygodnych ratach.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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