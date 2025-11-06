Mieszkanie w nowym budynku Büyük Yalı

Büyük Yalı to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa położona bezpośrednio nad brzegiem morza w Kazlıçeşme – Zeytinburnu w Stambule, oferująca panoramiczne widoki na Morze Marmara. Projekt został zrealizowany we współpracy z Özak GYO, Ziylan İnşaat i Yenigün, przy wsparciu Emlak Konut, co gwarantuje najwyższą jakość architektury, zachowanie historycznego dziedzictwa oraz wysoki potencjał inwestycyjny.

Büyük Yalı harmonijnie łączy nowoczesny luksus z historycznym charakterem na terenie o powierzchni 111 000 m². Kompleks obejmuje odrestaurowane budynki w stylu osmańskim, rozległe tereny zielone oraz ekskluzywne rezydencje o układach od 1+1 do 5+1, w tym penthouse’y i lofty. Wszystkie apartamenty oferują bezpośredni widok na morze oraz dostęp do infrastruktury klasy premium.

10 najważniejszych zalet Büyük Yalı: