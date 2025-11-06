  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Zeytinburnu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Büyük Yalı

Mieszkanie w nowym budynku Büyük Yalı

Zeytinburnu, Turcja
od
$1,08M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 38881
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu

O kompleksie

Büyük Yalı to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa położona bezpośrednio nad brzegiem morza w Kazlıçeşme – Zeytinburnu w Stambule, oferująca panoramiczne widoki na Morze Marmara. Projekt został zrealizowany we współpracy z Özak GYO, Ziylan İnşaat i Yenigün, przy wsparciu Emlak Konut, co gwarantuje najwyższą jakość architektury, zachowanie historycznego dziedzictwa oraz wysoki potencjał inwestycyjny.

Büyük Yalı harmonijnie łączy nowoczesny luksus z historycznym charakterem na terenie o powierzchni 111 000 m². Kompleks obejmuje odrestaurowane budynki w stylu osmańskim, rozległe tereny zielone oraz ekskluzywne rezydencje o układach od 1+1 do 5+1, w tym penthouse’y i lofty. Wszystkie apartamenty oferują bezpośredni widok na morze oraz dostęp do infrastruktury klasy premium.

10 najważniejszych zalet Büyük Yalı:

  • Prestiżowa lokalizacja przy samym morzu z panoramicznym widokiem na Morze Marmara.

  • Doskonała komunikacja, w pobliżu linii Marmaray, tramwaju, trasy E5 oraz Tunelu Eurazja.

  • Koncepcja wielofunkcyjna, obejmująca apartamenty, hotel, biura, galerie oraz lokale handlowe.

  • Architektura łącząca historię z nowoczesnością, z zachowaniem historycznego charakteru zabudowy.

  • Przestronne rezydencje z szerokim wyborem luksusowych układów mieszkań.

  • Balkony i tarasy z widokiem na morze dostępne w większości apartamentów.

  • Luksusowe udogodnienia, w tym baseny, spa, siłownia, tradycyjny hammam, place zabaw oraz ogrody.

  • Rozległe tereny zielone o powierzchni ponad 111 000 m², zapewniające wyjątkowy komfort życia.

  • Kompleksowy system bezpieczeństwa i usług, obejmujący całodobową ochronę, monitoring (CCTV), usługi concierge oraz profesjonalne zarządzanie na poziomie hotelowym.

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego, ponieważ inwestycja spełnia wymagania programu obywatelstwa Turcji poprzez inwestycję.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turcja
od
$210,810
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$954,486
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$159,174
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$106,773
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja
od
$715,289
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Büyük Yalı
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,08M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turcja
od
$1,49M
Luksusowy i komfortowy kompleks zbudowany na 72 tys. m ² ziemi z 194 willi. Projekt łączy nowoczesną architekturę i wyjątkowość, każda willa posiada widok na morze z 2 dużymi tarasami, 4 pokojami, 3 łazienkami i przestronnym salonem.Kompleks oferuje prywatną restaurację, zamknięte plaży i pr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Pokaż wszystko Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Apartamentowiec CACTUS GARDEN
Oba, Turcja
od
$99,228
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–200 m²
2 obiekty nieruchomości 2
CACTUS GARDEN Ten projekt zostanie ukończony w lutym 2022 r. Ułatwienia tego projektu obejmują: - Basen zewnętrzny -Indoor Jaccuzi -Sauna -Pokój parowy -Odpoczywaj pokój -Gym -Plac zabaw dla dzieci - Miejsce do grillowania -Tenis stołowy -Lobby Odległość od morza 2,5 km …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0
102,459
Mieszkanie 3 pokoi
200.0
261,839
Deweloper
IKY GROUP ALANYA
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Turcja
od
$557,109
Nowy budynek oferuje przestronne apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia handlowe. Konstrukcja odpowiada nowoczesnym technologiom, wykorzystywane są materiały wysokiej jakości.Cechy mieszkania okna podwójne szkliwioneżaluzje zewnętrznepudełka na elewac…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje