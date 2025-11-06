Mieszkanie w nowym budynku Büyük Yalı

Büyük Yalı to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa położona bezpośrednio nad brzegiem morza w Kazlıçeşme – Zeytinburnu w Stambule, oferująca panoramiczne widoki na Morze Marmara. Projekt został zrealizowany we współpracy z Özak GYO, Ziylan İnşaat i Yenigün, przy wsparciu Emlak Konut, co gwarantuje najwyższą jakość architektury, zachowanie historycznego dziedzictwa oraz wysoki potencjał inwestycyjny.
Büyük Yalı harmonijnie łączy nowoczesny luksus z historycznym charakterem na terenie o powierzchni 111 000 m². Kompleks obejmuje odrestaurowane budynki w stylu osmańskim, rozległe tereny zielone oraz ekskluzywne rezydencje o układach od 1+1 do 5+1, w tym penthouse’y i lofty. Wszystkie apartamenty oferują bezpośredni widok na morze oraz dostęp do infrastruktury klasy premium.
10 najważniejszych zalet Büyük Yalı:
Prestiżowa lokalizacja przy samym morzu z panoramicznym widokiem na Morze Marmara.
Doskonała komunikacja, w pobliżu linii Marmaray, tramwaju, trasy E5 oraz Tunelu Eurazja.
Koncepcja wielofunkcyjna, obejmująca apartamenty, hotel, biura, galerie oraz lokale handlowe.
Architektura łącząca historię z nowoczesnością, z zachowaniem historycznego charakteru zabudowy.
Przestronne rezydencje z szerokim wyborem luksusowych układów mieszkań.
Balkony i tarasy z widokiem na morze dostępne w większości apartamentów.
Luksusowe udogodnienia, w tym baseny, spa, siłownia, tradycyjny hammam, place zabaw oraz ogrody.
Rozległe tereny zielone o powierzchni ponad 111 000 m², zapewniające wyjątkowy komfort życia.
Kompleksowy system bezpieczeństwa i usług, obejmujący całodobową ochronę, monitoring (CCTV), usługi concierge oraz profesjonalne zarządzanie na poziomie hotelowym.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego, ponieważ inwestycja spełnia wymagania programu obywatelstwa Turcji poprzez inwestycję.