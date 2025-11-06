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Mieszkanie w nowym budynku Bomonti Residences by Rotana

Sisli, Turcja
od
$460,000
;
3
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ID: 38885
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sisli
  • Metro
    Osmanbey (~ 900 m)

O kompleksie

Bomonti Residences by Rotana to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Bomonti – Şişli w Stambule, oferujący prestiżową lokalizację w pobliżu Nişantaşı i Taksim, a także spektakularne panoramiczne widoki na Bosfor i panoramę miasta.

Bomonti Residences by Rotana oferuje apartamenty o układach od 1+1 do 4,5+1, a także bogatą infrastrukturę premium, obejmującą basen, siłownię, saunę, tereny zielone oraz całodobową ochronę. Dzięki temu projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów.

10 najważniejszych zalet projektu:

  • Prestiżowa lokalizacja w centralnej części europejskiego Stambułu, w dzielnicy Şişli.

  • Panoramiczne widoki na Bosfor oraz panoramę Stambułu.

  • Szeroki wybór apartamentów o powierzchni od 68 m² do 242 m².

  • Luksusowa infrastruktura obejmująca basen, siłownię, saunę oraz tereny spacerowe.

  • Całodobowe usługi (24/7), w tym ochrona, recepcja oraz serwis techniczny.

  • Osiedle przyjazne zwierzętom – rzadko spotykana cecha w wielu częściach Stambułu.

  • Doskonała komunikacja – łatwy dostęp do metra oraz innych środków transportu publicznego.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny – projekt uznawany za atrakcyjną inwestycję o wysokiej stopie zwrotu.

  • Nowoczesna architektura i najwyższa jakość wykonania pod marką Rotana.

  • Tętniąca życiem okolica z licznymi atrakcjami kulturalnymi, galeriami sztuki, restauracjami i kawiarniami.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sisli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Bomonti Residences by Rotana
Sisli, Turcja
od
$460,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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