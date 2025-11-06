Mieszkanie w nowym budynku Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Bomonti – Şişli w Stambule, oferujący prestiżową lokalizację w pobliżu Nişantaşı i Taksim, a także spektakularne panoramiczne widoki na Bosfor i panoramę miasta.
Bomonti Residences by Rotana oferuje apartamenty o układach od 1+1 do 4,5+1, a także bogatą infrastrukturę premium, obejmującą basen, siłownię, saunę, tereny zielone oraz całodobową ochronę. Dzięki temu projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów.
10 najważniejszych zalet projektu:
Prestiżowa lokalizacja w centralnej części europejskiego Stambułu, w dzielnicy Şişli.
Panoramiczne widoki na Bosfor oraz panoramę Stambułu.
Szeroki wybór apartamentów o powierzchni od 68 m² do 242 m².
Luksusowa infrastruktura obejmująca basen, siłownię, saunę oraz tereny spacerowe.
Całodobowe usługi (24/7), w tym ochrona, recepcja oraz serwis techniczny.
Osiedle przyjazne zwierzętom – rzadko spotykana cecha w wielu częściach Stambułu.
Doskonała komunikacja – łatwy dostęp do metra oraz innych środków transportu publicznego.
Wysoki potencjał inwestycyjny – projekt uznawany za atrakcyjną inwestycję o wysokiej stopie zwrotu.
Nowoczesna architektura i najwyższa jakość wykonania pod marką Rotana.
Tętniąca życiem okolica z licznymi atrakcjami kulturalnymi, galeriami sztuki, restauracjami i kawiarniami.