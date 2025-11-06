Mieszkanie w nowym budynku Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w Bomonti – Şişli w Stambule, oferujący prestiżową lokalizację w pobliżu Nişantaşı i Taksim, a także spektakularne panoramiczne widoki na Bosfor i panoramę miasta.

Bomonti Residences by Rotana oferuje apartamenty o układach od 1+1 do 4,5+1, a także bogatą infrastrukturę premium, obejmującą basen, siłownię, saunę, tereny zielone oraz całodobową ochronę. Dzięki temu projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów.

10 najważniejszych zalet projektu: