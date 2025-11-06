Mieszkanie w nowym budynku Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaprojektowany z myślą o komfortowym życiu rodzin w prestiżowej okolicy Adnan Kahveci. Projekt obejmuje dwa budynki mieszkalne z około 90 apartamentami oraz lokalami handlowymi, łącząc wygodę, potencjał inwestycyjny i wysoki standard życia.
Parkway Beylikdüzü stanowi doskonałą propozycję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących własnego miejsca do zamieszkania. Dzięki nowoczesnym udogodnieniom, terenom zielonym oraz dogodnej lokalizacji w pobliżu najważniejszych punktów miasta projekt zapewnia komfortowe warunki życia. Nieruchomość kwalifikuje się również do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomości oraz zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.
Cechy projektu:
Prestiżowa lokalizacja: Położony w renomowanej dzielnicy Adnan Kahveci.
Rodzinne układy mieszkań: Przestronne apartamenty 2+1 i 3+1.
Tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i strefy relaksu.
Centrum fitness: W pełni wyposażona siłownia dla mieszkańców.
Basen: Odkryty basen przeznaczony do wypoczynku.
Strefy dla dzieci: Bezpieczne i nowoczesne place zabaw.
Lokale handlowe: Dodatkowy potencjał inwestycyjny.
Dogodny transport: Blisko linii Metrobus.
Atrakcje w pobliżu: Kilka minut od Mariny i parków miejskich.
Nowoczesny design: Współczesna architektura oraz wysokiej jakości wykończenie.
Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?
Parkway Beylikdüzü łączy doskonałą lokalizację, wysoki komfort życia oraz długoterminowy potencjał wzrostu wartości w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.
Jest również odpowiedni do uzyskania zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.