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Mieszkanie w nowym budynku Parkway Beylikdüzü

Beylikduzu, Turcja
od
$155,000
;
7
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ID: 38873
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

Parkway Beylikdüzü to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaprojektowany z myślą o komfortowym życiu rodzin w prestiżowej okolicy Adnan Kahveci. Projekt obejmuje dwa budynki mieszkalne z około 90 apartamentami oraz lokalami handlowymi, łącząc wygodę, potencjał inwestycyjny i wysoki standard życia.

Parkway Beylikdüzü stanowi doskonałą propozycję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących własnego miejsca do zamieszkania. Dzięki nowoczesnym udogodnieniom, terenom zielonym oraz dogodnej lokalizacji w pobliżu najważniejszych punktów miasta projekt zapewnia komfortowe warunki życia. Nieruchomość kwalifikuje się również do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomości oraz zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.

Cechy projektu:

  • Prestiżowa lokalizacja: Położony w renomowanej dzielnicy Adnan Kahveci.

  • Rodzinne układy mieszkań: Przestronne apartamenty 2+1 i 3+1.

  • Tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i strefy relaksu.

  • Centrum fitness: W pełni wyposażona siłownia dla mieszkańców.

  • Basen: Odkryty basen przeznaczony do wypoczynku.

  • Strefy dla dzieci: Bezpieczne i nowoczesne place zabaw.

  • Lokale handlowe: Dodatkowy potencjał inwestycyjny.

  • Dogodny transport: Blisko linii Metrobus.

  • Atrakcje w pobliżu: Kilka minut od Mariny i parków miejskich.

  • Nowoczesny design: Współczesna architektura oraz wysokiej jakości wykończenie.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

  • Parkway Beylikdüzü łączy doskonałą lokalizację, wysoki komfort życia oraz długoterminowy potencjał wzrostu wartości w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

  • Jest również odpowiedni do uzyskania zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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