Mieszkanie w nowym budynku Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaprojektowany z myślą o komfortowym życiu rodzin w prestiżowej okolicy Adnan Kahveci. Projekt obejmuje dwa budynki mieszkalne z około 90 apartamentami oraz lokalami handlowymi, łącząc wygodę, potencjał inwestycyjny i wysoki standard życia.

Parkway Beylikdüzü stanowi doskonałą propozycję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących własnego miejsca do zamieszkania. Dzięki nowoczesnym udogodnieniom, terenom zielonym oraz dogodnej lokalizacji w pobliżu najważniejszych punktów miasta projekt zapewnia komfortowe warunki życia. Nieruchomość kwalifikuje się również do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomości oraz zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.

Cechy projektu:

Prestiżowa lokalizacja: Położony w renomowanej dzielnicy Adnan Kahveci .

Rodzinne układy mieszkań: Przestronne apartamenty 2+1 i 3+1 .

Tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i strefy relaksu.

Centrum fitness: W pełni wyposażona siłownia dla mieszkańców.

Basen: Odkryty basen przeznaczony do wypoczynku.

Strefy dla dzieci: Bezpieczne i nowoczesne place zabaw.

Lokale handlowe: Dodatkowy potencjał inwestycyjny.

Dogodny transport: Blisko linii Metrobus .

Atrakcje w pobliżu: Kilka minut od Mariny i parków miejskich.

Nowoczesny design: Współczesna architektura oraz wysokiej jakości wykończenie.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?