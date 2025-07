Dzielnica mieszkaniowa New Alanya Property with Luxury Hotel Facilities

-Nowa oferta na rynku nieruchomości w Alanyi z luksusowymi udogodnieniami hotelowymi - Idealna dla osób, które chcą uzyskać luksusowy styl życia w samym sercu miasta Alanya Mahmutlar. Nowy apartament w Alanyi Mahmutlar z luksusowymi udogodnieniami Nowe apartamenty na sprzedaż w Alanyi w centrum Mahmutlar w Alanyi. Obszar ten słynie z międzynarodowych nabywców domów wakacyjnych. Nowa nieruchomość znajduje się 550 metrów od prywatnej plaży, a ponadto w 100-metrowej okolicy można znaleźć wiele udogodnień socjalnych, takich jak supermarkety, banki, lokalne bary, restauracje, piekarnie i szkoły. Obiekt oferuje wszystko, co można znaleźć w luksusowym hotelu, w tym kryty basen, łaźnię parową, łaźnię turecką, saunę fińską, basen, pokój zabaw dla dzieci. Ponadto możesz zjeść obiad w swoim mieszkaniu w restauracji A-la-carte, opiekunka dla dzieci dla dzieci, biuro dla ciebie, Twój osobisty asystent może zorganizować wycieczkę do Riwiery Tureckiej, w sali imprezowej możesz zorganizować przyjęcie, usługi recepcyjne, po tym, jak salon na przyjęciu byłby miły, bezpłatny pokój hotelowy dla gości i więcej ... po prostu wszystko, czego potrzebujesz do luksusowego życia Informacje i warunki płatności - Data rozpoczęcia nieruchomości 01.10.2019 - Data zakończenia projektu 01.03.2020 -5% Zniżka na płatność gotówkową -30% Gotówka i 70% w ciągu 12 miesięcy Cena nieruchomości i dostępność -1 + 1 apartamenty, jedna sypialnia, salon z otwartą kuchnią, taras, oraz łazienka, cena od 49000 euro -2 + 1 apartamenty obejmują sypialnie, salon na otwartym planie, taras i łazienkę. cena zaczyna się od 69000 euro - Apartamenty Concept z 2 sypialniami są opcjonalne ze specjalnym luksusowym wnętrzem. Żądać, apartamenty koncepcyjne kosztują dodatkowo 15 000 euro Najważniejsze cechy nowej nieruchomości Alanya Pięciogwiazdkowe udogodnienia hotelowe dla rezydenta - opcja płatności za instalację - Blisko centrum i plaży Ogólne cechy nowego nieruchomość z luksusowym wyposażeniem KinoMassage roomSpa centreTurkish bathVIP Łaźnia turecka Tenis stołowy Pokój konferencyjny Pokój gościnny Pokój gościnny Basen wewnętrznyAsystent osobisty Baby sittersupermarket24 H a la carte restauracja24 H room serviceJacuzziCar parking