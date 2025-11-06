  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie California Residence.

Kestel, Turcja
od
$129,875
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33246
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1358
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kestel

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

California Residence Kestel | Alanya.
Umeblowany, dwupokojowy apartament typu duplex (2+1) o powierzchni 100 m², 100 metrów od morza.

Rozkład:

  • Kuchnia-salon
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki
  • 2 balkony

Kompleks mieszkaniowy California Residence z własnymi udogodnieniami został wybudowany w 2024 roku i znajduje się 100 metrów od morza w nadmorskiej dzielnicy Kestel. Składa się z jednego, sześciopiętrowego budynku.

Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru.

Udogodnienia:

  • Basen odkryty
  • Basen kryty
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Siłownia
  • Łaźnia parowa
  • Miejsce do grillowania
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Ochrona
  • Winda
  • Agregat prądotwórczy
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kestel, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
