Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie California Residence.

California Residence Kestel | Alanya.

Umeblowany, dwupokojowy apartament typu duplex (2+1) o powierzchni 100 m², 100 metrów od morza.

Rozkład:

Kuchnia-salon

2 sypialnie

2 łazienki

2 balkony

Kompleks mieszkaniowy California Residence z własnymi udogodnieniami został wybudowany w 2024 roku i znajduje się 100 metrów od morza w nadmorskiej dzielnicy Kestel. Składa się z jednego, sześciopiętrowego budynku.

Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru.

Udogodnienia:

Basen odkryty

Basen kryty

Łaźnia turecka

Sauna

Siłownia

Łaźnia parowa

Miejsce do grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Ochrona

Winda

Agregat prądotwórczy

Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.