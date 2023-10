Famagusta, Cypr Północny

od €171,274

90 m² 1

Poddaj się: 2024

ID: CP-627 LOCATİON: Cypr / Yeni Boğaziçi – Odległość od morza -1200M – Lotnisko w Larnace – 60 km – Supermarkety 300 m DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 90m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: 12.2024 UDOGODNIENIA: Basen Basen barowy Bar kawiarniany Zielona przestrzeń Obiekt wewnętrzny Kryty basen Spa Łaźnia turecka Sprawność fizyczna Sauna Pokój parowy Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! Informacje o Cyprze / Yeni Boğaziçi Famagusta to rozwinięte miasto na wyspie Cypr z 4 międzynarodowymi uniwersytetami i szerokimi piaszczystymi plażami. Region Yeni Bogazici ma tytuł spokojnego miasta. Yeni Bogazici to miejsce, w którym możesz zaspokoić swoje codzienne potrzeby, takie jak wiele bankomatów, rynków, aptek, warzywniaków, ale znajduje się również w niewielkiej odległości od centrum Famagusta.