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Dzielnica mieszkaniowa RESORT

Vokolida, Cypr Północny
od
$108,479
;
20
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ID: 3780
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Wioska
    Vokolida

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Kompleks Rezort jest jedynym kompleksem mieszkalnym o dużej skali z bogatą, rozwiniętą infrastrukturą.Są studia na sprzedaż, apartamenty 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1.Projekt znajduje się na wybrzeżu dzielnicy Iskele, gdzie najdłuższa piaszczysta plaża Long Beach ma 3,5 km długości z wyposażoną infrastrukturą nabrzeża.Położony 600- 800 m od morza. Odpoczywaj i mieszkaj tutaj wygodnie i zawsze jest coś do zrobienia i gdzie iść!Zaletą tego kompleksu są: najbardziej popularny kompleks Northern Cyprus ready-to-live apartamenty i początkową opłatę budowlaną w wysokości 30% dla wszystkich typów mieszkań dla bezinteresownych raty do 72 miesięcy."Resort" to jedyny kompleks mieszkalny o dużej skali z bogatą, rozwiniętą infrastrukturą wynajmu od prywatnych agencji - daje do 12% rocznie bliskość morza uzyskania zezwolenia na pobyt po zapłaceniu 30%.Projekt ma już 15 lat, stale rośnie, a teraz jego terytorium się podwoi. Na terytorium ten mieszkalny kompleks dzisiaj 15 basen, w tym zamknięty, ogrzewany zimą, i 2 dziecięcy basen.Rozwinięta infrastruktura dla dzieci (basen dla dzieci z parkiem wodnym, place zabaw, przedszkole, klub rozwoju, itp.), istnieje również kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki, możliwość boksu, Jiu Jitsu, minigolf, jest własne centrum spa, restauracje.Do morza - 7 minut spacerem, dla tych, którzy chcą - co pół godziny prom idzie na plażę w sezonie.Apartamenty są wynajmowane z naprawą pod klucz, z w pełni wyposażoną łazienką z hydrauliką i wszystkimi akcesoriami, neesarily-built- w kuchni, szafy w sypialniach, system klimatyzacji jest wykonywany.W kompleksie "Rezort" znajduje się zarówno gotowych obudowa, jak i na etapie budowy i planu.. Dla wygody, deweloper oferuje również pakiet projektowy dla mieszkań. Ceny pakietów projektowych: Studio - 9 000 funtów, Studio z niszą - 10000 funtów, 1 + 1 - 11 000 funtów, 2 + 1 - 13 000 funtów.Plan płatności dla gotowych mieszkań:50% zaliczki - w ciągu miesiąca50% raty bez odsetek przez 24 miesiącePlan płatności za budownictwo mieszkaniowe:Etap 3 - termin 2021- 2022 na 24 miesiące.4 etap - dostawa - 2022- 2023 na 36 miesięcy.Etap 5 - dostawa w 2023 -48 miesięcy.Etap 6 - dostawa w 2023- 2024 - 48 miesięcy.Etap 7 - dostawa w 2024- 2025 -48 miesięcy.Etap 8 - dostawa w 2025 - 80 miesięcy.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 46.0 – 60.0
Cena za m², USD 2,027 – 2,614
Cena mieszkania, USD 109,303 – 128,729
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 80.0
Cena za m², USD 1,948
Cena mieszkania, USD 164,929

Lokalizacja na mapie

Vokolida, Cypr Północny

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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