  4. Mieszkanie w nowym budynku Gold Residence

Mieszkanie w nowym budynku Gold Residence

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$115,644
VAT
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33341
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gazimagusa Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowoczesne nadmorskie życie w Famagusta

Mamy przyjemność przedstawić Gold Residence - nowy 6-piętrowy budynek mieszkalny położony w dzielnicy Karakol Famagusta, zaledwie 400 metrów od morza.

Projekt ten łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości budowę i silny potencjał inwestycyjny.

  • Rozmieszczenie: Karakol

  • Podłoga: 6

  • Jednostki ogółem: 22

  • Powierzchnia terenu: 500 m ²

  • Tytuł aktu prawnego: turecki

  • Data zakończenia: maj 2026 r. (+ 6 miesięcy)

📍 Ustawienia lokalizacji

Gold Residence jest otoczony pełną infrastrukturą miejską:

W odległości spaceru:

  • Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski (UGW)

  • szkoła publiczna i przedszkola

  • supermarket, apteka, bank

  • salon piękności

  • port

  • kluby sportowe i piłkarskie

  • nadmorska restauracja rybna

5 minut samochodem:

  • Centrum handlowe

  • historyczna twierdza Famagusta

  • centrum miasta z markowych sklepów, restauracji i kawiarni

Idealne połączenie tętniącego życiem miasta i śródziemnomorskiego uroku wybrzeża 🌊

🏡 Typy apartamentów

2 + 1

  • 80 m ²

  • 82 m ²

1 + 1

  • 65 m ² + 20 m ² taras

  • 65 m ² + 75 m ² taras

Toksycznie zaprojektowane układy z naturalnym światłem i pięknym widokiem na morze.

🏗 Funkcje budynku

Każdy apartament obejmuje:

  • Prywatne miejsce parkingowe

  • System CCTV

  • Luksusowa winda

  • Schody marmurowe

  • Izolacja akustyczna i termiczna

  • Nowoczesny design z wysokiej jakości materiałami

  • Okna PVC z podwójnie szyb

  • Szklane balkony

  • Budownictwo w szafach (korytarz i sypialnie)

  • Wysokie połysk budynku w kuchni

  • W pełni wyposażona łazienka z deszczowym prysznicem

  • Stalowe drzwi wejściowe

  • Sufity zawieszone

  • Usługi konserwacji budynków

💳 Plan płatności

Warunki elastyczne i sprzyjające inwestycjom:

  • 35% zaliczki

  • 35% rata bez odsetek za 2,5 roku

  • 30% po dostarczeniu kluczy, bezinteresowna rata za 1,5 roku

💼 Zarządzanie wynajmem

Profesjonalne usługi firmy zarządzającej:

  • 30% prowizji za krótkoterminowe czynsze

  • 10% prowizji za wynajem długoterminowy

Gold Residence jest idealnym miejscem zarówno na życie osobiste, jak i jako stabilny nabywca w jednym z najbardziej obiecujących miejsc nad morzem Famagusta.

