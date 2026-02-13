Mieszkanie w nowym budynku Gold Residence

Nowoczesne nadmorskie życie w Famagusta
Mamy przyjemność przedstawić Gold Residence - nowy 6-piętrowy budynek mieszkalny położony w dzielnicy Karakol Famagusta, zaledwie 400 metrów od morza.
Projekt ten łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości budowę i silny potencjał inwestycyjny.
Rozmieszczenie: Karakol
Podłoga: 6
Jednostki ogółem: 22
Powierzchnia terenu: 500 m ²
Tytuł aktu prawnego: turecki
Data zakończenia: maj 2026 r. (+ 6 miesięcy)
📍 Ustawienia lokalizacji
Gold Residence jest otoczony pełną infrastrukturą miejską:
W odległości spaceru:
Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski (UGW)
szkoła publiczna i przedszkola
supermarket, apteka, bank
salon piękności
port
kluby sportowe i piłkarskie
nadmorska restauracja rybna
5 minut samochodem:
Centrum handlowe
historyczna twierdza Famagusta
centrum miasta z markowych sklepów, restauracji i kawiarni
Idealne połączenie tętniącego życiem miasta i śródziemnomorskiego uroku wybrzeża 🌊
🏡 Typy apartamentów
2 + 1
80 m ²
82 m ²
1 + 1
65 m ² + 20 m ² taras
65 m ² + 75 m ² taras
Toksycznie zaprojektowane układy z naturalnym światłem i pięknym widokiem na morze.
🏗 Funkcje budynku
Każdy apartament obejmuje:
Prywatne miejsce parkingowe
System CCTV
Luksusowa winda
Schody marmurowe
Izolacja akustyczna i termiczna
Nowoczesny design z wysokiej jakości materiałami
Okna PVC z podwójnie szyb
Szklane balkony
Budownictwo w szafach (korytarz i sypialnie)
Wysokie połysk budynku w kuchni
W pełni wyposażona łazienka z deszczowym prysznicem
Stalowe drzwi wejściowe
Sufity zawieszone
Usługi konserwacji budynków
💳 Plan płatności
Warunki elastyczne i sprzyjające inwestycjom:
35% zaliczki
35% rata bez odsetek za 2,5 roku
30% po dostarczeniu kluczy, bezinteresowna rata za 1,5 roku
💼 Zarządzanie wynajmem
Profesjonalne usługi firmy zarządzającej:
30% prowizji za krótkoterminowe czynsze
10% prowizji za wynajem długoterminowy
Gold Residence jest idealnym miejscem zarówno na życie osobiste, jak i jako stabilny nabywca w jednym z najbardziej obiecujących miejsc nad morzem Famagusta.