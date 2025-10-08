  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lefke Belediyesi
  4. Mieszkanie w nowym budynku Manhattan

Mieszkanie w nowym budynku Manhattan

Kazivera, Cypr Północny
od
$139,160
BTC
1.6552805
ETH
86.7603278
USDT
137 585.3358314
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
36
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32602
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Wioska
    Kazivera

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    17

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kazivera, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Kalogreia, Cypr Północny
od
$202,646
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Akanthou, Cypr Północny
od
$150,718
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Cypr Północny
od
$184,884
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Lapithos, Cypr Północny
od
$493,950
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks Caesar PALM JUMEIRAH
Bogazi, Cypr Północny
od
$148,072
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Manhattan
Kazivera, Cypr Północny
od
$139,160
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Zespół mieszkaniowy PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Yialousa, Cypr Północny
od
$241
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
OPIS W JĘZYKU ROSYJSKIM Projekt CASA LA VISTA HOMES, nazwany ze względu na wyjątkową lokalizację, ma na celu połączenie Was, drodzy inwestorzy, ze spokojem niekończącego się błękitu, oferując najlepsze widoki na Cypr.< /p>< p>Nasz projekt, zlokalizowany w miejscu, gdzie piękne plaże wyspy…
Agencja
Keller Williams Platin
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Cypr Północny
od
$143,658
? Nowy projekt w regionie Otyuken pośród spokoju i pogody natury. Otuken to słabo zaludniony obszar 3 km od najpopularniejszego regionu Long Beach. Kupując tutaj mieszkanie, będziesz znajdować się obok najbardziej ruchliwego miejsca na Cyprze Północnym ( Long Beach ), ale jednocześnie jest o…
Agencja
Эра - Недвижимости плюс
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Trikomo, Cypr Północny
od
$158,317
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się