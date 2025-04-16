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Kompleks mieszkalny Rhizon Trinity

Risan, Czarnogóra
od
$219,776
;
12
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ID: 38122
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 20
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Risan

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Rhizon Trinity — nowy kompleks mieszkaniowy w mieście Risan, położony w jednej z najbardziej malowniczych części Zatoki Kotorskiej. Projekt łączy nowoczesną architekturę, prywatną atmosferę i naturalne otoczenie, tworząc komfortową przestrzeń do życia i wypoczynku. Kompleks znajduje się w spokojnej zielonej strefie w pobliżu morza i oferuje otwarte widoki na zatokę i góry.  O kompleksie: Rhizon Trinity składa się z trzech budynków mieszkalnych, położonych na działce o powierzchni około 2240 m². W kompleksie przewidziano tylko 32 apartamenty, w tym rezydencje jedno- i dwusypialniane, co zapewnia prywatność i format boutique living. Koncepcja architektoniczna projektu łączy nowoczesne linie i tradycyjne materiały regionu Zatoki Kotorskiej — naturalny kamień i drewno. Elewacje wykonane są z okładziną kamienną i drewnianymi elementami dekoracyjnymi, dzięki czemu kompleks harmonijnie wpisuje się w naturalne otoczenie Risana.  Infrastruktura i udogodnienia: Mieszkańcy kompleksu mają dostęp do infrastruktury na poziomie premium: basen odkryty,strefa SPA & Wellness,sauna,nowoczesne recepcja,plac zabaw,zagospodarowany teren,parking,system "inteligentny dom" w apartamentach.Każde mieszkanie wyposażone jest w system Smart Home z możliwością zdalnego sterowania parametrami mieszkania, co zapewnia wysoki poziom komfortu, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Lokalizacja: Kompleks znajduje się w mieście Risan — jednym z najstarszych miast Zatoki Kotorskiej, znanym ze swojej historii, rzymskich mozaik i unikalnej przyrody.  morze i promenada — w odległości spacerowejrzymskie mozaiki — około 1 kmPerast — około 5 kmKotor — około 20 kmPorto Montenegro — około 27 kmlotnisko Tivat — około 27 km Potencjał inwestycyjny: Zatoka Kotorska pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych regionów Czarnogóry do inwestycji w nieruchomości ze względu na ograniczoną podaż, unikalność przyrodniczą i stabilny popyt na wynajem. Rhizon Trinity łączy nowoczesny standard mieszkaniowy, infrastrukturę rekreacyjną i korzystne położenie nad morzem, co czyni kompleks atrakcyjnym zarówno do własnego zamieszkania, jak i do uzyskania stabilnego dochodu z wynajmu.

Lokalizacja na mapie

Risan, Czarnogóra
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Rhizon Trinity
Risan, Czarnogóra
od
$219,776
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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