Kompleks mieszkalny Rhizon Trinity

Rhizon Trinity — nowy kompleks mieszkaniowy w mieście Risan, położony w jednej z najbardziej malowniczych części Zatoki Kotorskiej. Projekt łączy nowoczesną architekturę, prywatną atmosferę i naturalne otoczenie, tworząc komfortową przestrzeń do życia i wypoczynku. Kompleks znajduje się w spokojnej zielonej strefie w pobliżu morza i oferuje otwarte widoki na zatokę i góry. O kompleksie: Rhizon Trinity składa się z trzech budynków mieszkalnych, położonych na działce o powierzchni około 2240 m². W kompleksie przewidziano tylko 32 apartamenty, w tym rezydencje jedno- i dwusypialniane, co zapewnia prywatność i format boutique living. Koncepcja architektoniczna projektu łączy nowoczesne linie i tradycyjne materiały regionu Zatoki Kotorskiej — naturalny kamień i drewno. Elewacje wykonane są z okładziną kamienną i drewnianymi elementami dekoracyjnymi, dzięki czemu kompleks harmonijnie wpisuje się w naturalne otoczenie Risana. Infrastruktura i udogodnienia: Mieszkańcy kompleksu mają dostęp do infrastruktury na poziomie premium: basen odkryty,strefa SPA & Wellness,sauna,nowoczesne recepcja,plac zabaw,zagospodarowany teren,parking,system "inteligentny dom" w apartamentach.Każde mieszkanie wyposażone jest w system Smart Home z możliwością zdalnego sterowania parametrami mieszkania, co zapewnia wysoki poziom komfortu, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Lokalizacja: Kompleks znajduje się w mieście Risan — jednym z najstarszych miast Zatoki Kotorskiej, znanym ze swojej historii, rzymskich mozaik i unikalnej przyrody. morze i promenada — w odległości spacerowejrzymskie mozaiki — około 1 kmPerast — około 5 kmKotor — około 20 kmPorto Montenegro — około 27 kmlotnisko Tivat — około 27 km Potencjał inwestycyjny: Zatoka Kotorska pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych regionów Czarnogóry do inwestycji w nieruchomości ze względu na ograniczoną podaż, unikalność przyrodniczą i stabilny popyt na wynajem. Rhizon Trinity łączy nowoczesny standard mieszkaniowy, infrastrukturę rekreacyjną i korzystne położenie nad morzem, co czyni kompleks atrakcyjnym zarówno do własnego zamieszkania, jak i do uzyskania stabilnego dochodu z wynajmu.