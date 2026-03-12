Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Wilno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Wilno, Litwa

68 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/4
Nowa, przytulna i przestronna galeria na poddaszu 51,10 m2 do wynajęcia! Dołącz do środowis…
$1,035
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/5
DESIGN Assistance of a Design in the high classes of substances has been established in one …
$756
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 6/7
OSTATECZNA ŚWIATŁA I KOMPLETA ZASADY 2 KAPSUŁKI ZOSTAŁY DRUGIE, PROJEKT "STEPS"! BUDOWANIE …
$930
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 6/9
Apartament 34.29 m2, Preigliaus g. 8, Pilaitė; PŁATNOŚĆ AGENCJI NIE JEST DOKONANA! ZASADY:…
$523
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/6
Przestronne dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia w nowym mieście! strategicznie dogodna loka…
$802
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/4
2 KAPBAZA ALE DO wynajęcia w górach / W wyścigach w pobliżu lasu INFORMACJE DODATKOWE • Apa…
$812
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Wynajęte czyste 2 pokoje BUTTER W NOWEJ Z podziemnym parkiem INFORMACJE DODATKOWE • Apartam…
$929
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/3
NOWA INSTALACJA 2 KARKABLÓW W NOWYM K.ČIBIRO G., GALES! Nie ma mowy o intermediacji! .......…
$697
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/6
$967
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 5/5
ZMIENIONY PROCEDURA I MŁODZIEŻ ZAMIERZONY 1 KAMBARIO ALE - J. Lebedium GATV! Ten jasny i pr…
$577
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3/3
Utrzymuję jedną skrzynkę. LEPSZA NOWA BUDOWA W NOWEJ PODSTAWIE / JERUZALE (BALTIC G. 117) I…
$580
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/5
$581
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 6/6
RENTAL schludny i jasny BUTAS z panoramicznymi obrazami BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. …
$639
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/3
NOWA INSTALACJA 2 KARKABLÓW W NOWYM K.ČIBIRO G., GALES! Nie ma mowy o intermediacji! .......…
$639
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/4
$639
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 26 m²
Piętro 9/9
ŻYJE DO ŻYCIA MIESIĘCY! Bądź jego pierwszym rezydentem! Bez podatku AGENT, jeśli wynajmiesz …
$639
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/5
ZŁOŻONE PALIWO G. 35A, WILNIUSZ NOWA INSTALACJA DWA ANGALI Z TERAZĄ. Paupys jest zabytkowym …
$1,163
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
ZŁOŻONE PALIWO G. 35A, WILNIUSZ NOWA INSTALACJA DWA ANGALI Z TERAZĄ. Paupys jest zabytkowym …
$1,163
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 5/12
LOWER FUNKCJONOWANY PRZEZ 2 GOSPODARSTWA DOMOWE NA TRANSFER G.39 - Tak. BYŁY ZASADY: * Nied…
$651
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 6/6
RENTAL schludny i jasny BUTAS z panoramicznymi obrazami BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. …
$639
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/5
WYKŁAD 1 KASTLE W NOWYM, ALGINDO G.! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ strategicznie wygodne miej…
$459
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3/5
RENTAL niezwykle przestronne i komfortowe mieszkanie z kominkiem dla rodziny SANTARICOS (M.M…
$1,104
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4/4
$522
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/4
$720
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/4
Przestronne i stylowe 2-pokojowe mieszkanie do wynajęcia w Paupys, w ulicy Aukštaičių. Oferu…
$1,269
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 8/11
$835
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/5
$1,043
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 4/4
$522
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/2
2 pokoje. 61,33 m2 mieszkanie do wynajęcia w projekcie VILON CITY (9 km do PC "BIG) z prywat…
$985
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/5
$2,317
za miesiąc
