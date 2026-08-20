Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon miejski Szawle
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon miejski Szawle, Litwa

;
Szawle
6
6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 207 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 207 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 1 207 m²
Piętro 1
Niepowtarzalny budynek produkcyjny / magazynowy z działką i VIDEU do FRENKELIO VILOS SODUS j…
$457,749
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 178 m² w Zaliukes, Litwa
Nieruchomości komercyjne 178 m²
Zaliukes, Litwa
Powierzchnia 178 m²
Piętro 1
Sprzedawane są w Vytauto g., Šiauliai. Obecnie lokale są wynajmowane na długi okres Lokator …
$232,799
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 288 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 288 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 288 m²
Piętro 3
PRAGNĄC ZAPROWADZAĆ KOORDYNACJE HANDLOWE W STRATEGICZNEJ GŁOWIE PÓŁNOCNEJ - WINA G. 107! Sz…
$477,633
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 736 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 736 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 1 736 m²
Piętro 1
Lokale handlowe są sprzedawane w centrum miasta Šiauliai - inwestycji, co warto zwrócić uwag…
$1,59M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 178 m² w Zaliukes, Litwa
Nieruchomości komercyjne 178 m²
Zaliukes, Litwa
Powierzchnia 178 m²
Piętro 1
Sprzedawane są w Vytauto g., Šiauliai. Obecnie lokale są wynajmowane na długi okres Lokator …
$232,799
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 500 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 3 500 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 3 500 m²
Liczba kondygnacji 2
100 % wynajęty obiekt Zwrot z inwestycji 8,8 %. Na sprzedaż   Kompleks budynków Całkowita po…
$2,38M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się