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Domy na sprzedaż w rejon solecznicki, Litwa

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Soleczniki
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4 obiekty total found
Dom w Soleczniki, Litwa
Dom
Soleczniki, Litwa
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
FRANCH, NOWY G. 27, PROJEKTOWANY PERSPEKTAŁ 154.04 KV.M LIVESTOCK NAM Z BUDYNKAMI ROLNYMI 16…
$191,285
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Dom w Soleczniki, Litwa
Dom
Soleczniki, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W PAŃSTWACH MŁODZIEŻY! Lokalizacja i zgodność z MIESIĘCY NA OBSZ…
$77,064
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Agencja
Capital
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Dom w Soleczniki, Litwa
Dom
Soleczniki, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
98 KV.M mieszka w domu z 8,21 ARM kraju miesto centrum, P. BIOSTOVSKI G. 4, w SOURCES. {C: $…
$111,749
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Dom w Żegaryno, Litwa
Dom
Żegaryno, Litwa
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOURCE W DZIEDZINIE SOURCE WOLNOŚCI, MOŻLIWOŚCI -----------------------------------…
$64,886
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Parametry nieruchomości w rejon solecznicki, Litwa

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