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Domy na sprzedaż w gmina Rzesza, Litwa

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10 obiektów total found
Dom w Poszyle, Litwa
Dom
Poszyle, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo założony blok graniczący z Wilno Czteropokojowy dom z garażem na 2 samochody jest sprze…
$343,154
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Dom w Gulbiny Wielkie, Litwa
Dom
Gulbiny Wielkie, Litwa
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 1
ZESTAWIENIE / DOSTAWY A + + KLASY ENERGII DLA JEDNEJ ZŁOŻONEJ GOSPODARKI DOMOWEJ W PAKACH ZB…
$448,147
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Dom w Gulbiny Wielkie, Litwa
Dom
Gulbiny Wielkie, Litwa
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 1
ZESTAWIENIE / DOSTAWY A + + KLASY ENERGII DLA JEDNEJ ZŁOŻONEJ GOSPODARKI DOMOWEJ W PAKACH ZB…
$454,665
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Dom w Poszyle, Litwa
Dom
Poszyle, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo założony blok graniczący z Wilno Czteropokojowy dom z garażem na 2 samochody jest sprze…
$342,124
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Capital
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Dom w Zajezierce, Litwa
Dom
Zajezierce, Litwa
Powierzchnia 191 m²
Liczba kondygnacji 2
Z brzegiem jeziora, dom mieszkalny 191,04 m kw., z działką 39 ares jest sprzedawany w pobliż…
$273,978
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Dom w Tartaki, Litwa
Dom
Tartaki, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany przez las i 500 metrów od ogrodu rzeki Neris z działką 8,69 ares tylko …
$58,440
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Tartaki, Litwa
Dom
Tartaki, Litwa
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do odwiedzenia i na żywo, aby ocenić te idylliczne domy otoczone przez naturę, na…
$682,964
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Dom w Wielka Rzesza, Litwa
Dom
Wielka Rzesza, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD W DRODZE I RAW ROAD!! Dom znajduje się w 11,75 jardów, w…
$403,654
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PEŁNYM STREFEM W VANAGINIE! Dom zostanie przen…
$513,231
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Dom w Bratoniszki, Litwa
Dom
Bratoniszki, Litwa
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
WYŁĄCZONE BRATONIKI GOSPODARCZE - NATURALNE RACK Z WŁASNYMI LUDZIE! Przestronny dom 193 m k…
$289,710
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Capital
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Parametry nieruchomości w gmina Rzesza, Litwa

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