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Domy na sprzedaż w starostwo czerwonodworskie, Litwa

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4 obiekty total found
Dom w Jeżyszki, Litwa
Dom
Jeżyszki, Litwa
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom ze stawem - odpoczywająca oaza w przyrodzie! Szukasz pokoju i przestrzeni, by…
$103,885
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Dom w Borki, Litwa
Dom
Borki, Litwa
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny i przytulny dom mieszkalny w miejscowości Šilelis jest sprzedawany w miejscu, gdz…
$859,074
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Agencja
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Dom w Jeżyszki, Litwa
Dom
Jeżyszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłany do jednego haute modernus nam. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$272,950
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Dom w Jeżyszki, Litwa
Dom
Jeżyszki, Litwa
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłano dom z 65,40 ARAS - na manekinie Neries, w lesie kraju, tylko 15 miesięcy! = = = = = …
$454,736
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Parametry nieruchomości w starostwo czerwonodworskie, Litwa

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