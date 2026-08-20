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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon preński, Litwa

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6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 3 340 m² w Skujgie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 3 340 m²
Skujgie, Litwa
Powierzchnia 3 340 m²
Piętro 1
W PRAKTYCE CENY BIZNESOWE. Sprzedawany jest grunt o powierzchni 1,8 ha i stoi tam gospodarst…
$274,633
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Nieruchomości komercyjne 98 m² w Kiebliszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 98 m²
Kiebliszki, Litwa
Powierzchnia 98 m²
- Plac z budynkami na wybrzeżu Nemuny, Prienai, Panemunės str. 11A - Szukasz spokoju w przyr…
$123,348
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Nieruchomości komercyjne 752 m² w Preny, Litwa
Nieruchomości komercyjne 752 m²
Preny, Litwa
Powierzchnia 752 m²
Piętro 2
PRAGNĄC PRZYZNAĆ CENTRUM CELE HANDLOWE. WYMIANA DOMINII Nadaje się do różnych działań, wid…
$79,778
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Nieruchomości komercyjne 1 426 m² w Ingowangi, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 426 m²
Ingowangi, Litwa
Powierzchnia 1 426 m²
PRZEDSTAWIENIE PRZEDSTAWIENIA PRODUKCJI KOREKTA NIERUCHOMOŚCI BUDŻETOWEJ 2 magazyny zbożowe …
$70,947
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Nieruchomości komercyjne 2 973 m² w Oszminta, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 973 m²
Oszminta, Litwa
Powierzchnia 2 973 m²
Piętro 1
Sprzedawane INDUSTRIALNY KROSS Z NIM W BALTYCE OBSZARZE - Adres: Parko g. 46, Balbieriškis, …
$408,515
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Nieruchomości komercyjne 931 m² w Ingowangi, Litwa
Nieruchomości komercyjne 931 m²
Ingowangi, Litwa
Powierzchnia 931 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIENIE PRZEDSTAWIENIA PRODUKCJI KOREKTA NIERUCHOMOŚCI BUDŻETOWEJ Ziarno i składy che…
$159,557
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