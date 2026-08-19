Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo prekulskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo prekulskie, Litwa

;
domy
12
12 obiektów total found
Dom w Szwencle, Litwa
Dom
Szwencle, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Życie wyjątkowe Na wyspie Svenciles - gdzie natura spotyka luksus! Dom ekskluzywny jest spr…
$726,236
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Dituva, Litwa
Dom
Dituva, Litwa
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Gospodarstwo zostało sprzedane na sprzedaż! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$112,452
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Dercekliai, Litwa
Dom
Dercekliai, Litwa
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NOWY SODO NAM BUDOWY W GRECJI {C: $aaccff} Tłumaczenie: Budynek jest sprzedawany w …
$111,873
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Dom w Szwencle, Litwa
Dom
Szwencle, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Życie wyjątkowe Na wyspie Svenciles - gdzie natura spotyka luksus! Dom ekskluzywny jest spr…
$663,067
Zostaw prośbę
Dom w Szwencle, Litwa
Dom
Szwencle, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SOURCJI ROLNEJ Z TRZECIMI BUDYNKAMI W KĄCIE NATURALNYM Z DOSTĘPOWANIEM WŁASNYM I HA…
$567,965
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Dreverna, Litwa
Dom
Dreverna, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSTAWIONE REGULARNOŚĆ WYKORZYSTANA PRZEZ CZĘŚCI ORGANIZACJI Z 17.36 LOKACJĄ GOSPODARSTWA…
$241,644
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Dom w Dercekliai, Litwa
Dom
Dercekliai, Litwa
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 2
WYŁĄCZONE KLASY "A + +" GOSPODARKA DOMOWA NA MARIE WIELOLATERALNE LAKES, DRUGI ROK 42 PIERWS…
$897,332
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom wolnostojący 3 pokoi w Szwencle, Litwa
Dom wolnostojący 3 pokoi
Szwencle, Litwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, e…
$201,497
Zostaw prośbę
Dom w Dreverna, Litwa
Dom
Dreverna, Litwa
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 2
"PORT DREVERNOS" WYSOKIE MODUŁY JAKOŚCI DOMOWY NA PRZEWOŹNIKU MORSKIEGO Dobrze łup i budowla…
$284,922
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom 3 pokoi w Szwencle, Litwa
Dom 3 pokoi
Szwencle, Litwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
Zostaw prośbę
Dom w Dreverna, Litwa
Dom
Dreverna, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
PRZEKAZYWANA CZĘŚĆ REGULACYJNA PALIWA GOSPODARCZEGO Z CHORĄ GOSPODARCZĄ DREVERNOS KAIME FLEX…
$139,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom wolnostojący 3 pokoi w Szwencle, Litwa
Dom wolnostojący 3 pokoi
Szwencle, Litwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w starostwo prekulskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się