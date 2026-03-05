Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Połąga
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Połąga, Litwa

5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Połąga, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Połąga, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
$638
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Połąga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Połąga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 370 m²
Piętro 2/3
$551
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Połąga, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Połąga, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/5
$464
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Połąga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Połąga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
$348
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Połąga, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Połąga, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/5
$1,855
za miesiąc
