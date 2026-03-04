Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Pokroje
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pokroje, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Pokroje, Litwa
Dom
Pokroje, Litwa
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
$323,446
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się