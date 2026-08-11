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Domy na sprzedaż w starostwo podbrodzkie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Nowy Dwór, Litwa
Dom
Nowy Dwór, Litwa
Powierzchnia 767 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo Naujadvaris Manor, położone w powiacie Švenčionys, nadal posiada pozostałe elem…
$346,632
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo podbrodzkie, Litwa

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