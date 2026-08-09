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Domy na sprzedaż w rejon możejski, Litwa

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Możejki
11
21 obiekt total found
Dom w Troskuciai, Litwa
Dom
Troskuciai, Litwa
Powierzchnia 8 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ogrodowy na sprzedaż w pobliżu lasu! Szukasz miejsca na wymarzony dom w pobliżu Mažeiki…
$147,080
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Dom w Voveriai, Litwa
Dom
Voveriai, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża posiadłość z budynkami w pobliżu miasta jest sprzedawana w 21,92 wieku. Mažeikiai r. sa…
$56,103
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARSTWA DOMOWEGO W REZYDENCJI, HEADG W pełni przygotowany do życia, w pełni z…
$255,047
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TekceTekce
Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 17 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane w 5,96a. dzia? ka ogrodowa z domu i innych osób na utrzymaniu, dzia? ka jest sch…
$17,632
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 6 m²
Liczba kondygnacji 1
DODATEK SOUSE Z INSTALACJĄ Lokalizacja: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių r. sav. Powi…
$99,348
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom mieszkalny w Mažeikiai miasta starego miasta. Jest to wspaniałe miejsce dla komfortowego…
$116,880
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Dom w Serksnenai, Litwa
Dom
Serksnenai, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
DOCHODY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PROHIBINOWANE Wioska posag, w cichym i uporzą…
$197,082
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Dom w Kurmaiciai, Litwa
Dom
Kurmaiciai, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODU - RACK, NATURA I NATURA NATURY! Szukasz miejsca, gdzie można uciec z zgiełku …
$139,116
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Dom w Wieksznie, Litwa
Dom
Wieksznie, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ Rezydencji GOSPODARKI DOMOWEJ W OKOLICZNOŚCI - VINKS G. 14 Z BUDYNKAMI POMOCNICZYMI…
$26,883
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ DO ZAKOŃCZONYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Dom jest w pełni umeblowany i utrzymany w Vie…
$232,329
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
POŁUDNIOWA SALA POŁUDNIOWA Rezydencja. Baterie słoneczne 18,7KW. Produkcja energii elektrycz…
$229,086
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Dom w Voveriai, Litwa
Dom
Voveriai, Litwa
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ ŻYWNEGO KRAJU SODO NAM WENTO Szukasz przytulnego miejsca na życie czy rekreacji? T…
$76,079
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom mieszkalny w Mažeikiai miasta starego miasta. Wspaniałe miejsce na wygodne, ciche i wyso…
$63,762
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Dom w Tyrkszle, Litwa
Dom
Tyrkszle, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SKÓRÓW Z PROJEKTEM GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZEZWOLENIEM DO BUDOWY I PAMATAMI! Dom ma …
$72,751
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Dom w Ziogaiciai, Litwa
Dom
Ziogaiciai, Litwa
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 2
CZĘŚĆ REZYDENCJI (1 / 2 GOSPODARKA DOMOWA) INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Mažeikiai, Viekšn…
$47,867
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłany do rodziny. NAMAS 1 ROK, Z CAŁĄ I MANDARDĄ Rozmieszczenie: Mažeikiai, Liberty str. …
$135,623
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Dom w Pievenai, Litwa
Dom
Pievenai, Litwa
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 2
Mažeikiai r. Pievėnai farma jest sprzedawana. Główna działalność gospodarstwa: produkcja byd…
$797,783
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM przytulny, wyposażony dom, w domu wszystko jest wyposażone, może przyjść i żyć naty…
$281,843
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Dom w Wieksznie, Litwa
Dom
Wieksznie, Litwa
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ REZYDENCJI (1 / 2 GOSPODARKA DOMOWA) IDEAL SELEKCJA NOWEGO STATU REZYDENCJI INFORMAC…
$36,470
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
W starym mieście Mažeikiai, 246 m kw. Dom mieszkalny jest sprzedawany dla roznego rozwoju bi…
$364,701
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 1
IDEAL SELEKCJA NOWEGO STATU REZYDENCJI Wysyłanie żywych hazardów INFORMACJE OGÓLNE Lokaliz…
$76,751
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Parametry nieruchomości w rejon możejski, Litwa

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