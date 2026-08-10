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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Lejpuny, Litwa

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domy
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8 obiektów total found
Dom w Wersele, Litwa
Dom
Wersele, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwa wiejskie / dom wakacyjny w pobliżu jeziora Avier OGÓLNE: Cena sprzedaży: 96000…
$111,293
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Dom w Lejpuny, Litwa
Dom
Lejpuny, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Drewniany dom na sprzedaż w Lipsku, w pobliżu Druskers! INFORMACJE OGÓLNE Cena sprzedaży: 2…
$29,527
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Mieszkanie 5 pokojów w Lejpuny, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Lejpuny, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/1
2- pokój i 3- pokój apartamenty z nieruchomością 39,88 ar w zabytkowym budynku Leipalink OG…
$43,474
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TekceTekce
Dom w Wersele, Litwa
Dom
Wersele, Litwa
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Ośrodek jest sprzedawany na wszystkie pory roku - ekskluzywny dom otoczony lasem w pobliżu D…
$869,478
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Dom w Wilkonosy, Litwa
Dom
Wilkonosy, Litwa
Powierzchnia 663 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ RÓŻNYCH KROSÓW POILSU DO GRENHOUSU - MIĘDZY DWÓM ESTREM, BILS G. 6, GŁÓWNA CENA Wy…
$811,512
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Dom w Komoruńce, Litwa
Dom
Komoruńce, Litwa
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj dom wakacyjny, który stanie się twoją oazą odpoczynku! W pięknej okolicy, w lesie so…
$274,483
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Dom w Lejpuny, Litwa
Dom
Lejpuny, Litwa
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom w pobliżu Leapallis Manor z brzegiem jeziora i 81,67 bar działki OGÓLNE: Cena sprzedaży:…
$234,411
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Dom w Mizery, Litwa
Dom
Mizery, Litwa
Powierzchnia 791 m²
Liczba kondygnacji 2
Jeśli Twoje marzenie - połączyć przestrzeń rezydencji z powodzeniem zakwaterowania i event b…
$616,746
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Parametry nieruchomości w gmina Lejpuny, Litwa

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