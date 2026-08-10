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Domy na sprzedaż w Kelmes apylinkiu seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Salteniai, Litwa
Dom
Salteniai, Litwa
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿z przestronnym dzia ³ kiem w Šalteniai wsi, dzielnicy Kelmė 74,96 m2 dom mi…
$26,022
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Agencja
Capital
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Dom w Janauciai, Litwa
Dom
Janauciai, Litwa
Powierzchnia 572 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt biznesowy na sprzedaż ( w ramach działalności ) z salonamiCena jest podana w materiał…
$350,346
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Parametry nieruchomości w Kelmes apylinkiu seniunija, Litwa

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