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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kedainiu miesto seniunija, Litwa

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Klejdany
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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 203 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 203 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 2 203 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ, BUDYNKI SKŁADOWE. BUTELKA MIESZANA Zapraszam do zapoznania się z miejscem i budynk…
$206,440
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Nieruchomości komercyjne 169 991 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 169 991 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 169 991 m²
PRZEDSTAWIONE CELE INDYWIDUALNE - 17 HA A SAT AERODROME, When THER DIFFERENT NUCLEAR TACK, M…
$4,13M
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Nieruchomości komercyjne 169 991 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 169 991 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 169 991 m²
PRZEDSTAWIONE CELE INDYWIDUALNE - 17 HA A SAT AERODROME, When THER DIFFERENT NUCLEAR TACK, M…
$4,06M
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 1 200 m²
PRAKTYKI SPRZEDAŻY / PRAKTYKI WYROBKOWE, MISTE ZABÓJSTWA, S. DARIAUS I GUM G. Adres - S. Da…
$341,907
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE BUDYNKI W SIEDZIE ORGANÓW, Z UMAWIANIEM STRAT PAŃSTWOWYCH NA LATACH Adres - R…
$101,432
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 490 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 490 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 1 490 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ PRZEMYSŁÓW PRODUKCYJNYCH Sprzedawane są pomieszczenia produkcyjne - sklep z blokam…
$283,783
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 160 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ PIERWSZYCH BUDYNKÓW W PASZU KAIME. OGÓLNE: • Kėdainiai raj. sav., Pašušvio village…
$11,397
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Capital
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