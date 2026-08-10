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Mieszkania na sprzedaż w rejon kozłoworudzki, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jura, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jura, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/2
Przytulny apartament 3 pokoje z garażem na sprzedaż - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. W cichym…
$52,071
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon kozłoworudzki, Litwa

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