  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Kowno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Kowno, Litwa

32 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/2
$1,159
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/3
$755
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/5
2 pokoje apartament do wynajęcia w Kowno, Litwa BYŁY ZASADY: - Wygodny układ; - Wynajem mebl…
$453
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/3
Wyselekcjonowana chata 2 kable były na zachodzie, V. SLADKEVIUS G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _…
$987
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/5
Chcesz użyć butter w bardziej strategicznym polu? ZAKAZ 3 ANGLI, ALE NA MORZE G. BUTE JEST W…
$638
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/2
$638
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
$696
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 4/5
$568
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
MODERNUS 3 CASTLE BUDOWANIE W CENTRUM KAMBAZY, A. MAKEVIUS G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nowoczes…
$928
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/4
$696
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1/8
$383
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/5
$522
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/4
$441
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/4
$615
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/3
$846
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/3
$672
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
$522
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4/9
$580
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/5
$487
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 5/5
$1,739
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/5
$522
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/3
$696
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
$580
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 5/6
$1,333
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/9
$458
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 6/9
$568
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/5
$869
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/1
NOWA INSTALACJA Z PANEMUNĄ 4 KAPSUŁEK. Z częściami i budowniczymi technikami. Pobudka. - Nie…
$1,278
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/4
Szukasz przytulnego mieszkania w cichym miejscu w pobliżu Kowno? 2 pokoje, 57 m2 mieszkanie…
$720
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/3
$1,681
za miesiąc
