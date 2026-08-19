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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon janowski, Litwa

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Janów nad Wilią
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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 850 m² w Janów nad Wilią, Litwa
Nieruchomości komercyjne 850 m²
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 850 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ HANDLOWEGO, DESTINACJI SPÓJNOŚCI 850 KVM, YONVA, TWOICH PERSONEFÓW G.! Dla Twojego …
$292,427
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Nieruchomości komercyjne 492 m² w Kuigaliai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 492 m²
Kuigaliai, Litwa
Powierzchnia 492 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ PRACY PATTERNOWEJ - NOWA INSTALACJA BUDYNKÓW ALOKACJI REZYDENCJI MIĘDZY JONWAMI I O…
$110,134
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 53 m² w Czyczyny, Litwa
Nieruchomości komercyjne 53 m²
Czyczyny, Litwa
Powierzchnia 53 m²
Sodium z wielką dyskwalifikacją i powrotem! Separate free area with therasa and own water te…
$173,896
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 520 m² w Janów nad Wilią, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 520 m²
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 1 520 m²
SPRZEDAŻ PUBLICZNEJ - PASAŻER Lokale przeznaczone do sprzedaży nadają się do różnych rodzaj…
$750,482
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 520 m² w Janów nad Wilią, Litwa
Nieruchomości komercyjne 520 m²
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 520 m²
SPRZEDAŻ 4 GOSPODARSTW DOMOWYCH - SPORTUJĄCY GOSPODARSTWO DOMOWE W YONVA, DARIUS I RUSSIAN G…
$927,443
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