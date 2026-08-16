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Domy na sprzedaż w Gargzdu seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Gorżdy, Litwa
Dom
Gorżdy, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany w samym sercu Gargždai - Žemaitės g. 9! Jest to wyjątkowa okazja, aby …
$177,860
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Agencja
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Bliźniak 4 pokoi w rejon kłajpedzki, Litwa
Bliźniak 4 pokoi
rejon kłajpedzki, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Šlapšilė village, Žvyro street (former Memel area), a cozy, mo…
$186,666
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Parametry nieruchomości w Gargzdu seniunija, Litwa

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