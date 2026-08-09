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Domy na sprzedaż w rejon elektreński, Litwa

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Elektreny
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13 obiektów total found
Dom w Jagielany, Litwa
Dom
Jagielany, Litwa
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 2
Możemy zaoferować ci całość i nie zainstalować! Nie, nie, nie. Twój dom wakacyjny na brzegu …
$144,913
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane Sodo Household w dobrych wieściach na świecie Wspólnoty "Versage"! KRAJ MORSKICH…
$47,095
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Dom w Puganie, Litwa
Dom
Puganie, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
W cudownym miejscu, w pobliżu dojrzałego lasu sosnowego i rzeki Neris, sprzedany jest kamien…
$149,395
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TekceTekce
Dom w Nowa Aleksandrówka, Litwa
Dom
Nowa Aleksandrówka, Litwa
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój dom wakacyjny na brzegu jeziora, z zamkniętym prywatnym terytorium z ogromnymi oknami o…
$108,975
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 2. REZYDENCJA ŻYWNOŚCI W ELEKTRYCZNOŚCI Z ZAGROŻENIEM 19 A ZASADY: Sprzedawane z m…
$253,686
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Dom w Jagielany, Litwa
Dom
Jagielany, Litwa
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalna cena dla Lofty!!! Terras- zimowy ogród nie jest wliczony w łącznej powierzchni, kt…
$110,134
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Dom w Jewie, Litwa
Dom
Jewie, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ DO GOSPODARKI DOMOWEJ W Drugim CENTRUM LOKALNYM! ----------------------------------…
$169,906
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Dom w Balceryszki, Litwa
Dom
Balceryszki, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Szukasz przestronnego gospodarstwa dla życia i / lub rozwoju biznesu lub gospodarki? Mam dla…
$92,707
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YELLOW I ŚWIATŁA DWA ZŁOTA GOSPODARKA DOMOWA Z LIQUID 1.6 A, I tam do własnej nogi!…
$146,884
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w Naujasis Kietaviškės wsi, Elektrėnų sav. Jest to świetny wybór…
$185,592
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YELLOW I ŚWIATŁA DWA ZŁOTA GOSPODARKA DOMOWA Z LIQUID 1.6 A, I tam do własnej nogi!…
$151,048
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Dom w Podolesie, Litwa
Dom
Podolesie, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NIEKTÓRYCH Z 2.27 HA. LOW - NIGDY REGION PARKE 39 KM VILNIUS! Homestead jest wyjątk…
$82,742
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY FUNKCJONALNIE ZAGROŻONEJ ELEKTRYCZNOŚCI! = = = = = = = = = = = = = = = = …
$280,664
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Parametry nieruchomości w rejon elektreński, Litwa

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