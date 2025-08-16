Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Daugi
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Daugi, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Daugi, Litwa
Dom
Daugi, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
UNIQUE OPPORTTION - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SEENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD WITH LIQU…
$87,393
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się