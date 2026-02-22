  1. Realting.com
  Litwa
  3. starostwo awiżeńskie
Nowe mieszkania w starostwo awiżeńskie, Litwa

Wilno
Okręg wileński
Samorząd miasta Wilna
rejon wileński
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Bojary, Litwa
Bojary, Litwa
$488,795
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Domy do wysokiej jakości życia!Tutaj mieszkańcy cieszą się świeżym powietrzem, środowiskiem lasów i zieleni, jak również możliwością szybkiego i wygodnego dotarcia do centrum Wilna.Žemuogių namai jest piękny i przytulny kompleks mieszkalny z czterech domów znajduje się w cichej okolicy, z da…
Agencja
Relist
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Lendziszki, Litwa
$434,740
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 159 m²
4 obiekty nieruchomości 4
"Liepų alėja" jest piękny i przytulny dzielnicy mieszkalnej znajduje się w cichej okolicy, w pobliżu lasu, gdzie można cieszyć się spokojem przyrody i świeżego powietrza. Kwadrat jest tworzony dla tych, którzy szukają spokojnego miejsca do życia w otoczeniu przyrody, ale jednocześnie chcą ci…
Agencja
Relist
