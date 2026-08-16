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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Province of Treviso, Włochy

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Asolo
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5 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Vittorio Veneto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Vittorio Veneto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Mieszkanie w Asolo, Włochy
Mieszkanie
Asolo, Włochy
Powierzchnia 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Wyłącznie Apartamenty w Asolo (Treviso, Veneto) Mieszkań w jednym z n…
$210,810
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Dom w Asolo, Włochy
Dom
Asolo, Włochy
Powierzchnia 166 m²
BORGO SANTA CATERINA ekskluzywny kompleks mieszkalny w Asolo (Treviso, Veneto) Wyjątkowa i…
$7,29M
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Willa 20 pokojów w Asolo, Włochy
Willa 20 pokojów
Asolo, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 14
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 1 222 m²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
$9,85M
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Willa 20 pokojów w Conegliano, Włochy
Willa 20 pokojów
Conegliano, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 670 m²
Prestigious and magnificent Venetian Villa, built in the 17th century by arch. Longhena, sit…
$7,66M
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Typy nieruchomości w Province of Treviso.

domy

Parametry nieruchomości w Province of Treviso, Włochy

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