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Wille na sprzedaż w Novara, Włochy

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Arona
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28 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pella, Włochy
Willa 4 pokoi
Pella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
ISM-060417. Wspaniały willa z widokiem Jezioro OrtaWspaniała willa z widokiem na jezioro Ort…
$644,710
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Willa 6 pokojów w Castelletto sopra Ticino, Włochy
Willa 6 pokojów
Castelletto sopra Ticino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 642 m²
FP- T987. Willa nad rzeką TicinoHistoryczna willa późnych '700 na brzegu rzeki odnowiona w l…
$4,57M
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Willa 4 pokoi w Arona, Włochy
Willa 4 pokoi
Arona, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 516 m²
FP- T541. Willa z pięknym widokiem na jezioro MaggioreW Aronie, z ekskluzywnym i pięknym wid…
$2,93M
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Willa 3 pokoi w Orta San Giulio, Włochy
Willa 3 pokoi
Orta San Giulio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
ISM-060417-10. Willa z prywatną plażą i widokiem na jezioro OrtaNa brzegu jeziora Orta, z pi…
$879,150
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Willa 3 pokoi w Dormelletto, Włochy
Willa 3 pokoi
Dormelletto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 335 m²
FP- T725. Prestiżowa willa z basenem i widokiem na jezioro MaggioreNa wzgórzach Dormelletto,…
$1,01M
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Willa 6 pokojów w Massino Visconti, Włochy
Willa 6 pokojów
Massino Visconti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
FP- T993. Willa w Masino Visconti z ogrodem i panoramicznym widokiem na jezioro MaggioreWill…
$632,988
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Meina, Włochy
Willa 4 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 183 m²
FP- T609. Część domu w kompleksie rezydencji w MaineW Maine, w prestiżowej rezydencji tuż na…
$691,598
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Willa 5 pokojów w Lesa, Włochy
Willa 5 pokojów
Lesa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 278 m²
FP- T727. Luksusowa willa z basenem w słonecznym LezieLuksusowa willa z basenem na sprzedaż …
$1,29M
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Willa 3 pokoi w Mezzomerico, Włochy
Willa 3 pokoi
Mezzomerico, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 250 m²
FP- T501. Willa XVI wieku w historycznym centrum miasta MezzomericoW historycznym centrum mi…
$926,038
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Willa 3 pokoi w Pisano, Włochy
Willa 3 pokoi
Pisano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
FP- T451. Dwupiętrowa willa w Alto Vergant. nebbjunaDwupiętrowy dom na sprzedaż w Alto Verga…
$480,602
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Willa 4 pokoi w Veruno, Włochy
Willa 4 pokoi
Veruno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
PO- 10. Willa we Włoszech nad jeziorem Majora Oddzielny dom na 3 poziomach, na pierwszym pię…
$609,544
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Willa 6 pokojów w Massino Visconti, Włochy
Willa 6 pokojów
Massino Visconti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
FP- T993. Willa na sprzedaż w Massino Visconti na wzgórzach jeziora MaggioreWilla na sprzeda…
$574,378
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Willa 5 pokojów w Pettenasco, Włochy
Willa 5 pokojów
Pettenasco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 689 m²
FP- 932. Luksusowa, nowoczesna willa w Pettenasco, Jezioro OrtaDwa odkryte baseny, z których…
$5,86M
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Willa w Briga Novarese, Włochy
Willa
Briga Novarese, Włochy
Powierzchnia 8 000 m²
ISM-060417-5. Villa w Briga Novarez. Jezioro HortaWilla znajduje się między dwoma jeziorami:…
$1,64M
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Willa 6 pokojów w Arona, Włochy
Willa 6 pokojów
Arona, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
ABI- 003I Piękna willa nad jeziorem MaggioreCudowna lokalizacja, na pierwszej linii jeziora,…
$3,05M
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Willa 2 pokoi w Meina, Włochy
Willa 2 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
FP- T372. Wdzięczna willa w Maine nad jeziorem MaggioreWilla na jeziorze Maggiore z basenem …
$644,710
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Willa 6 pokojów w Agrate Conturbia, Włochy
Willa 6 pokojów
Agrate Conturbia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 195 m²
FP- T721. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "Agrate- ConturbiaW pobliżu Castelcontu…
$914,316
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Willa 4 pokoi w Arona, Włochy
Willa 4 pokoi
Arona, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
FP-211017. Villa w Aronie. Jezioro Maggiore. WłochyZaledwie kilka kilometrów od centrum mias…
$1,35M
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Willa 3 pokoi w Gozzano, Włochy
Willa 3 pokoi
Gozzano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
ISM- 060417- 6. Wspaniały willa z widokiem Jezioro Orta Wspaniała willa z widokiem na jezior…
$1,03M
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Willa 6 pokojów w Lesa, Włochy
Willa 6 pokojów
Lesa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 615 m²
FP- T813. Willa w miejscowości Lesa. Jezioro MaggioreW Lezie, w pobliżu centrum, oferujemy n…
$4,10M
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Willa 6 pokojów w Meina, Włochy
Willa 6 pokojów
Meina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
$1,93M
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Willa 6 pokojów w Paruzzaro, Włochy
Willa 6 pokojów
Paruzzaro, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 336 m²
FP- T642. Willa w miejscowości Paruzzaro, Jezioro MaggioreW Paruzzaro, w spokojnym i słonecz…
$398,548
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Willa 4 pokoi w Meina, Włochy
Willa 4 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
$668,154
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Willa w Meina, Włochy
Willa
Meina, Włochy
Powierzchnia 410 m²
FP- 0068. Prestiżowa nowoczesna willa w mieście MeinaNa sprzedaż znajduje się prestiżowa now…
$2,70M
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Willa 6 pokojów w Arona, Włochy
Willa 6 pokojów
Arona, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 113 m²
FP- T703. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "AronaWilla, znajduje się w strefie cen…
$1,41M
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Willa 6 pokojów w Arona, Włochy
Willa 6 pokojów
Arona, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 400 m²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
$3,40M
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Willa w Gozzano, Włochy
Willa
Gozzano, Włochy
Powierzchnia 640 m²
FP- T961. Prestiżowa willa z parkiem nad jeziorem OrtaNa sprzedaż prestiżowa willa w Gozzano…
$3,52M
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Willa 6 pokojów w Veruno, Włochy
Willa 6 pokojów
Veruno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
PO- 080617. Villa Rustico w okolicy jeziora MaggioreVilla / rustico na sprzedaż w okolicy je…
$1,29M
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Parametry nieruchomości w Novara, Włochy

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