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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Matera, Włochy

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1 obiekt total found
Zamek 30 pokojów w Ferrandina, Włochy
Zamek 30 pokojów
Ferrandina, Włochy
Pokoje 30
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Wspaniała willa z panoramicznym widokiem na wieś, z 7 sypialniami i 10 łazienkami. Projekt o…
$3,26M
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Parametry nieruchomości w Matera, Włochy

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