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Wille na sprzedaż w Mantua, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Monzambano, Włochy
Willa 5 pokojów
Monzambano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 550 m²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 10 pokojów w Ponti sul Mincio, Włochy
Willa 10 pokojów
Ponti sul Mincio, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 120 000 m²
In a very peaceful setting, we offer a beautiful farm estate surrounded by 12 hectares of la…
$2,41M
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Willa 6 pokojów w Castiglione delle Stiviere, Włochy
Willa 6 pokojów
Castiglione delle Stiviere, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
W Castiglione delle Stiviere, w spokojnej okolicy, dogodnej dla wszystkich usług i głównych …
$480,644
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Parametry nieruchomości w Mantua, Włochy

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