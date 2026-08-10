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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mantua, Włochy

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mieszkania
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domy
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8 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Monzambano, Włochy
Willa 5 pokojów
Monzambano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 550 m²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11M
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Dom 10 pokojów w Cavriana, Włochy
Dom 10 pokojów
Cavriana, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 1 500 m²
On the emerald hills, just 14 km from the famous town of Sirmione, we offer for sale a magni…
$678,814
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Dom 30 pokojów w Monzambano, Włochy
Dom 30 pokojów
Monzambano, Włochy
Pokoje 30
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 300 m²
Between the towns of Sirmione and Peschiera, in the area on the south of Garda Lake, between…
$3,07M
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TekceTekce
Penthouse 8 pokojów w Volta Mantovana, Włochy
Penthouse 8 pokojów
Volta Mantovana, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
$598,889
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Willa 10 pokojów w Ponti sul Mincio, Włochy
Willa 10 pokojów
Ponti sul Mincio, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 120 000 m²
In a very peaceful setting, we offer a beautiful farm estate surrounded by 12 hectares of la…
$2,41M
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Mieszkanie 11 pokojów w Castelnuovo, Włochy
Mieszkanie 11 pokojów
Castelnuovo, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
$544,146
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Willa 6 pokojów w Castiglione delle Stiviere, Włochy
Willa 6 pokojów
Castiglione delle Stiviere, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
W Castiglione delle Stiviere, w spokojnej okolicy, dogodnej dla wszystkich usług i głównych …
$480,644
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Mieszkanie 5 pokojów w Solferino, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Solferino, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
$469,695
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Parametry nieruchomości w Mantua, Włochy

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